Ação oferece agendamento de consultas gratuitas para mulheres em Salvador

- Foto: Laura Ramos/Secom Ferraz

O Governo da Bahia, em parceria com o Metrô Bahia, realiza um ponto de agendamento presencial de consultas e exames gratuitos para mulheres na Estação Pirajá, em Salvador, nesta terça-feira, 10, e quarta-feira, 11, das 8h às 17h.

A iniciativa faz parte da programação da Feira Março de Todas as Mulheres, que leva serviços e atividades para comunidades das regiões de Cajazeiras e do subúrbio ferroviário da capital baiana.

Durante a ação, será possível agendar consultas, exames e procedimentos médicos em diversas especialidades. Entre os serviços disponíveis estão ultrassonografias, eletrocardiograma, raio-X de tórax, cirurgias gerais (como hérnias, vesícula e histerectomia), atendimento oftalmológico com consulta e cirurgia de catarata, coleta laboratorial e atendimento odontológico.

Também poderão ser agendadas consultas com mastologista, ginecologista, nutricionista e urologista, além da realização do exame preventivo.

Nos dois dias de atividade, as participantes também terão acesso a serviços de saúde gratuitos, como aferição da pressão arterial, medição da glicemia capilar, vacinação e testes rápidos para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).

A organização ressalta que na estação será feito apenas o agendamento dos serviços, não havendo realização de consultas ou exames no local.