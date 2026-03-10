Menu
SALVADOR
SALVADOR

Ação oferece agendamento de consultas gratuitas para mulheres em Salvador

Iniciativa faz parte da programação da Feira Março de Todas as Mulheres

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

10/03/2026 - 8:24 h

Imagem ilustrativa da imagem Ação oferece agendamento de consultas gratuitas para mulheres em Salvador
-

O Governo da Bahia, em parceria com o Metrô Bahia, realiza um ponto de agendamento presencial de consultas e exames gratuitos para mulheres na Estação Pirajá, em Salvador, nesta terça-feira, 10, e quarta-feira, 11, das 8h às 17h.

A iniciativa faz parte da programação da Feira Março de Todas as Mulheres, que leva serviços e atividades para comunidades das regiões de Cajazeiras e do subúrbio ferroviário da capital baiana.

Durante a ação, será possível agendar consultas, exames e procedimentos médicos em diversas especialidades. Entre os serviços disponíveis estão ultrassonografias, eletrocardiograma, raio-X de tórax, cirurgias gerais (como hérnias, vesícula e histerectomia), atendimento oftalmológico com consulta e cirurgia de catarata, coleta laboratorial e atendimento odontológico.

Também poderão ser agendadas consultas com mastologista, ginecologista, nutricionista e urologista, além da realização do exame preventivo.

Nos dois dias de atividade, as participantes também terão acesso a serviços de saúde gratuitos, como aferição da pressão arterial, medição da glicemia capilar, vacinação e testes rápidos para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).

A organização ressalta que na estação será feito apenas o agendamento dos serviços, não havendo realização de consultas ou exames no local.

x