Acidente entre moto, van e ônibus deixa dois feridos em Salvador

Um acidente envolvendo uma van, uma moto e um ônibus deixou duas pessoas feridas no bairro Itacaranha, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, na manhã desta segunda-feira, 2. De acordo com informações preliminares, as vítimas foram encaminhadas para uma unidade de saúde. Ainda não se sabe o que ocasionou o acidente.

Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o acidente foi registrado ás 7h44. Em um vídeo registrado logo após o acidente é possível ver um homem e uma mulher no chão um grupo de pessoas formando no local.