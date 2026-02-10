Ações de combate à exploração infantil são realizadas no Metrô de Salvador

Iniciativa tem como foco a prevenção e o enfrentamento de violações de direitos - Foto: Divulgação

As estações Acesso Norte e Lapa, do Metrô Bahia, recebem nesta terça-feira, 10, a partir das 16h, ações de proteção social voltadas a crianças e adolescentes durante o período do Carnaval. A iniciativa tem como foco a prevenção e o enfrentamento de violações de direitos, como a exploração sexual e o trabalho infantil.

As atividades contarão com a presença de técnicos especializados, além de animadores e mascotes da campanha, que irão abordar o público de forma lúdica e educativa.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ao longo de todo o período carnavalesco, ações de conscientização, orientação e vigilância serão realizadas em todos os circuitos da festa e em pontos estratégicos de grande circulação de pessoas, como o aeroporto, a rodoviária e o sistema ferry-boat.

Durante as abordagens, serão distribuídos materiais informativos e lúdicos com orientações sobre a proteção dos direitos de crianças e adolescentes. Os materiais também destacam o Disque 100, canal nacional para denúncias de violações de direitos da população infantojuvenil.