CARNAVAL

Ações de combate à exploração infantil são realizadas no Metrô de Salvador

Iniciativa acontece nas estações Acesso Norte e Lapa durante o período do Carnaval

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

10/02/2026 - 6:41 h

Iniciativa tem como foco a prevenção e o enfrentamento de violações de direitos
As estações Acesso Norte e Lapa, do Metrô Bahia, recebem nesta terça-feira, 10, a partir das 16h, ações de proteção social voltadas a crianças e adolescentes durante o período do Carnaval. A iniciativa tem como foco a prevenção e o enfrentamento de violações de direitos, como a exploração sexual e o trabalho infantil.

As atividades contarão com a presença de técnicos especializados, além de animadores e mascotes da campanha, que irão abordar o público de forma lúdica e educativa.

Ao longo de todo o período carnavalesco, ações de conscientização, orientação e vigilância serão realizadas em todos os circuitos da festa e em pontos estratégicos de grande circulação de pessoas, como o aeroporto, a rodoviária e o sistema ferry-boat.

Leia Também:

Carnaval 2026: prefeitura abre inscrições para Arquibancada Social
Circuito Orlando Tapajós terá segurança reforçada no pré-Carnaval
Entenda se Carnaval é feriado ou não de acordo com a lei

Durante as abordagens, serão distribuídos materiais informativos e lúdicos com orientações sobre a proteção dos direitos de crianças e adolescentes. Os materiais também destacam o Disque 100, canal nacional para denúncias de violações de direitos da população infantojuvenil.

x