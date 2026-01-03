Aeroporto de Salvador bate recorde de 2018 e registra marca milionária

O aeroporto não atingia a marca desde 2018 - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

O Aeroporto Internacional de Salvador registrou um novo recorde em 2026. O local atingiu o maior fluxo de passageiros nesta sexta-feira, 2, com cerca de 37.436 pessoas ao longo do terminal em voos comerciais, superando a marca de 2018.

A informação foi divulgada pela prefeitura da capital baiana, celebrando a conquista histórica. “Dia histórico: o Aeroporto de Salvador registrou nesta sexta (2/01) o maior movimento desde 2018”, escreveram na legenda da publicação.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Já em 2025, o aeroporto fechou a marca de 8 milhões de passageiros. Os números registraram um avanço de 6% em relação a 2024, com relação aos voos comerciais, e 4% comparado com 2019, que foi o último ano antes da pandemia causada pela Covid-19.

Entretanto, vale reforçar que esse fluxo também se dá a quantidade de voos internacionais, que cresceu 28% em comparação com 2024. Atualmente, a capital baiana conta com a colaboração das companhias aéreas internacionais Flybondi, Aerolíneas Argentinas, GOL, SKY Airline e Copa Airlines.