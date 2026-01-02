Menu
SALVADOR

Vídeo: salva-vidas é atingida por carro enquanto pilotava moto na orla

No total, três pessoas ficaram feridas no acidente na Orla de Salvador

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

02/01/2026 - 20:33 h
Imagem ilustrativa da imagem Vídeo: salva-vidas é atingida por carro enquanto pilotava moto na orla
-

Uma Salva-vidas do Salvamar e outras duas pessoas ficaram feridas após um acidente na Avenida Octávio Mangabeira, na Orla de Salvador, na tarde desta sexta-feira, 2. A batida envolveu dois carros e uma motocicleta.

Segundo imagens na qual o Portal A TARDE teve acesso, é possível ver que o motorista de um carro preto atingiu a moto, que foi arremessada contra um segundo veículo, de cor branca. Com o impacto, a motocicleta ficou presa entre os dois automóveis.

As causas do acidente ainda estão sendo apuradas.

Ferimento grave

A condutora da moto, que atua como salva-vidas da Salvamar, sofreu um ferimento grave na perna, mas não corre risco de morte. As demais vítimas também receberam atendimento médico.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local e encaminharam os feridos para o hospital.

Segundo o órgão de trânsito, os veículos foram retirados da via. Uma equipe da Limpurb foi acionada para realizar a limpeza da pista e garantir a liberação total do tráfego.

