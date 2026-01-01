Plataforma: dois homens são executados e abandonados em matagal

Polícia já prendeu um dos suspeitos e segue buscas pelos outros envolvidos - Foto: Reprodução

Dois homens foram encontrados mortos na tarde desta quinta-feira (1º) em uma área de mata na Rua Almeida Brandão, no bairro de Plataforma, em Salvador.

Informações iniciais indicam que as vítimas podem ter sido agredidas antes de serem mortas, pois os corpos apresentvam sinais de agressão. Perto de um dos corpos, os policiais localizaram uma faca de caça, que será periciada para verificar se foi usada no crime.

Investigação

Moradores acionaram a 14ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) após perceberem os corpos no local. A área foi isolada para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT), responsável pela perícia e remoção.

A região é apontada como área de atuação do grupo criminoso Bonde do Maluco (BDM). Porém, a polícia investiga se a morte dos homens tem a ver com o tráfico de drogas. O caso será apurado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).