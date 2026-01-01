Menu
INVESTIGAÇÃO

Plataforma: dois homens são executados e abandonados em matagal

Perto de um dos corpos, os policiais localizaram uma faca de caça

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

01/01/2026 - 22:04 h
Polícia já prendeu um dos suspeitos e segue buscas pelos outros envolvidos
Polícia já prendeu um dos suspeitos e segue buscas pelos outros envolvidos

Dois homens foram encontrados mortos na tarde desta quinta-feira (1º) em uma área de mata na Rua Almeida Brandão, no bairro de Plataforma, em Salvador.

Informações iniciais indicam que as vítimas podem ter sido agredidas antes de serem mortas, pois os corpos apresentvam sinais de agressão. Perto de um dos corpos, os policiais localizaram uma faca de caça, que será periciada para verificar se foi usada no crime.

Leia Também:

Ladrões armados roubam grande universidade noite do réveillon
Ataque a tiros durante réveillon deixa três mortos e feridos na Bahia
Homem esfaqueia duas pessoas dentro de estação do metrô em Salvador

Investigação

Moradores acionaram a 14ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) após perceberem os corpos no local. A área foi isolada para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT), responsável pela perícia e remoção.

A região é apontada como área de atuação do grupo criminoso Bonde do Maluco (BDM). Porém, a polícia investiga se a morte dos homens tem a ver com o tráfico de drogas. O caso será apurado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Foragido por tráfico é capturado em praia de São Tomé de Paripe; vídeo

Influenciador baiano é baleado durante festa paredão na Bahia

Drogas e objetos proibidos são apreendidos no Festival Virada Salvador

Polícia desmonta acampamento de facção e apreende armas na Bahia

