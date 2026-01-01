AÇÃO CRIMINOSA
Ladrões armados roubam grande universidade noite do réveillon
Quatro assaltantes participaram da ação
Por Leilane Teixeira
Criminosos armados invadiram um laboratório da Universidade de São Paulo (USP), no campus do Butantã, na Zona Oeste da capital paulista, durante a virada do ano. Dois vigilantes foram rendidos e materiais do local foram levados. Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança.
O boletim de ocorrência informa que quatro assaltantes participaram da ação. Eles entraram na guarita, levaram os vigilantes para uma cozinha e os mantiveram sentados, com a cabeça baixa, sob constante ameaça.
Dinâmica do crime
- As imagens mostram dois homens entrando a pé no prédio pouco antes da meia-noite;
- logo depois, o portão para veículos é aberto e, já nos primeiros segundos do dia 1º de janeiro de 2026, uma van branca acessa o espaço.
- Em outro trecho, três suspeitos aparecem mascarados dominando os seguranças.
Vigias coagidos
Após arrombarem uma porta de aço, os criminosos passaram a ter acesso ao laboratório do Instituto de Energia e Ambiente (IEE). Segundo os vigias, eles foram obrigados, sob a mira de armas de fogo, a ajudar a carregar os materiais para o veículo usado na fuga.
De acordo com o registro policial, foram roubadas:
- oito bobinas de fio de cobre;
- cerca de 80 metros de cabos plásticos;
- e os celulares dos vigilantes.
Policiais militares atenderam a ocorrência e encaminharam as vítimas ao 91º Distrito Policial (Ceasa), onde o caso foi formalizado.
"Perda intelectual"
O vice-diretor do IEE, professor Ildo Sauer, acompanhou os trabalhos durante a madrugada e afirmou que, além do prejuízo financeiro, houve perda intelectual, porque também foram levados computadores com HDs contendo programas e dados desenvolvidos no instituto.
O laboratório é referência mundial na certificação de equipamentos de proteção individual (EPI).
