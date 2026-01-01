Menu
AÇÃO CRIMINOSA

Ladrões armados roubam grande universidade noite do réveillon

Quatro assaltantes participaram da ação

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

01/01/2026 - 20:52 h
Imagem ilustrativa da imagem Ladrões armados roubam grande universidade noite do réveillon
-

Criminosos armados invadiram um laboratório da Universidade de São Paulo (USP), no campus do Butantã, na Zona Oeste da capital paulista, durante a virada do ano. Dois vigilantes foram rendidos e materiais do local foram levados. Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança.

O boletim de ocorrência informa que quatro assaltantes participaram da ação. Eles entraram na guarita, levaram os vigilantes para uma cozinha e os mantiveram sentados, com a cabeça baixa, sob constante ameaça.

Dinâmica do crime

  • As imagens mostram dois homens entrando a pé no prédio pouco antes da meia-noite;
  • logo depois, o portão para veículos é aberto e, já nos primeiros segundos do dia 1º de janeiro de 2026, uma van branca acessa o espaço.
  • Em outro trecho, três suspeitos aparecem mascarados dominando os seguranças.

Vigias coagidos

Após arrombarem uma porta de aço, os criminosos passaram a ter acesso ao laboratório do Instituto de Energia e Ambiente (IEE). Segundo os vigias, eles foram obrigados, sob a mira de armas de fogo, a ajudar a carregar os materiais para o veículo usado na fuga.

De acordo com o registro policial, foram roubadas:

  • oito bobinas de fio de cobre;
  • cerca de 80 metros de cabos plásticos;
  • e os celulares dos vigilantes.

Policiais militares atenderam a ocorrência e encaminharam as vítimas ao 91º Distrito Policial (Ceasa), onde o caso foi formalizado.

"Perda intelectual"

O vice-diretor do IEE, professor Ildo Sauer, acompanhou os trabalhos durante a madrugada e afirmou que, além do prejuízo financeiro, houve perda intelectual, porque também foram levados computadores com HDs contendo programas e dados desenvolvidos no instituto.

O laboratório é referência mundial na certificação de equipamentos de proteção individual (EPI).

Ataque a tiros durante réveillon deixa três mortos e feridos na Bahia
Homem esfaqueia duas pessoas dentro de estação do metrô em Salvador
Massacre no Equador deixa seis mortos na véspera do ano novo

