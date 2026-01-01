Ataque a tiros durante réveillon deixa três mortos e feridos na Bahia

O homem apontado como autor dos disparos foi identificado como Antônio Malta Marcena, de 48 anos - Foto: Reprodução Redes Sociais

Três pessoas morreram e outras três ficaram feridas após um ataque a tiros durante a comemoração de réveillon no distrito de São José do Colônia, em Itambé, no sudoeste baiano, na madrugada desta quinta-feira (1º).

O homem apontado como autor dos disparos foi identificado como Antônio Malta Marcena, de 48 anos. Ele também morreu no local depois de ser baleado por um policial militar que estava de folga e presenciou a situação.

O crime

Testemunhas relataram que Antônio sacou uma arma em um bar onde ocorria a festa da virada e passou a atirar contra as pessoas que estavam no local. O que teria motivado o ataque ainda não foi esclarecido e será investigado.

As vítimas fatais atingidas por Antônio foram identificadas como:

Maria de Lourdes Jesus dos Santos, de 56 anos, natural de Firmino Alves

João Pedro Brito Santos, de 18 anos, que morava em Itambé.

Outras três pessoas também foram baleadas e levadas para o Hospital de Itororó. Até o momento, não há atualização sobre o estado de saúde delas.

Luto

A Prefeitura de Itambé divulgou uma nota lamentando a tragédia e confirmou que Antônio Malta trabalhava para o município desde 2018 como auxiliar de serviços gerais. Ele era natural de Pinheiros, no Espírito Santo.

O caso é investigado pelas polícias Civil e Militar, que já iniciaram a coleta de depoimentos e demais apurações.