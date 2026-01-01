MAMÃE DO CRIME
Grávida é detida com 29 celulares e máquina fotográfica profissional
Objetos estavam em três bolsas com fundos falsos, envoltos em papel alumínio
Por Gustavo Nascimento
Uma mulher grávida foi detida por agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), na madrugada desta quinta-feira, 1, com 29 aparelhos celulares e uma máquina fotográfica profissional. A prisão em flagrante aconteceu no bairro de Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro.
A abordagem foi feita por volta das 3h, quando agentes posicionados na Avenida Atlântica, próximo ao Copacabana Palace, observaram intensa movimentação acompanhada de gritos em meio à multidão. Diante da situação, as equipes se deslocaram ao local, onde a mulher grávida foi vista em atitude suspeita.
Os agentes constataram que a mulher carregava 29 aparelhos celulares, uma câmera profissional e uma carteira. Todos os itens estavam em três bolsas com fundos falsos, envoltos em papel alumínio, provavelmente utilizados para impedir a emissão de sinal dos dispositivos.
A suspeita foi conduzida à Delegacia Especial de Atendimento ao Turista (Deat), juntamente com cinco supostas vítimas estrangeiras, sendo polonesas e peruanas.
