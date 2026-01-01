Menu
POLÍCIA
MAMÃE DO CRIME

Grávida é detida com 29 celulares e máquina fotográfica profissional

Objetos estavam em três bolsas com fundos falsos, envoltos em papel alumínio

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

01/01/2026 - 16:44 h
Agentes da Seop conduziram mulher grávida até a delegacia
Agentes da Seop conduziram mulher grávida até a delegacia

Uma mulher grávida foi detida por agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), na madrugada desta quinta-feira, 1, com 29 aparelhos celulares e uma máquina fotográfica profissional. A prisão em flagrante aconteceu no bairro de Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro.

A abordagem foi feita por volta das 3h, quando agentes posicionados na Avenida Atlântica, próximo ao Copacabana Palace, observaram intensa movimentação acompanhada de gritos em meio à multidão. Diante da situação, as equipes se deslocaram ao local, onde a mulher grávida foi vista em atitude suspeita.

Os agentes constataram que a mulher carregava 29 aparelhos celulares, uma câmera profissional e uma carteira. Todos os itens estavam em três bolsas com fundos falsos, envoltos em papel alumínio, provavelmente utilizados para impedir a emissão de sinal dos dispositivos.

A suspeita foi conduzida à Delegacia Especial de Atendimento ao Turista (Deat), juntamente com cinco supostas vítimas estrangeiras, sendo polonesas e peruanas.

x