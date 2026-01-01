Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ATAQUE

Homem esfaqueia duas pessoas dentro de estação do metrô em Salvador

equipes de atendimento e segurança da CCR Metrô Bahia conseguiram imobilizar o suspeito até a chegada da polícia

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

01/01/2026 - 17:49 h
Metrô de Salvador
Metrô de Salvador -

Um homem foi preso após esfaquear duas pessoas dentro da estação de metrô Campinas de Pirajá, em Salvador, na manhã desta quinta-feira (1º).

Segundo informações da CCR Metrô Bahia, equipes de atendimento e segurança conseguiram imobilizar o suspeito até a chegada da polícia. Ele portava uma arma branca.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Atendimento às vítimas

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também esteve no local e realizou o atendimento às vítimas e encaminhados ao Hospital Geral do Estado (HGE). Ainda não há confirmação oficial sobre o estado de saúde dos feridos.

A Polícia Militar informou que agentes da 9ª Companhia Independente (CIPM) foram chamados por funcionários da CCR para apurar a denúncia. No local, os policiais foram informados de que duas pessoas haviam sido feridas durante uma tentativa de assalto.

Leia Também:

Massacre no Equador deixa seis mortos na véspera do ano novo
Grávida é detida com 29 celulares e máquina fotográfica profissional
Homem é preso por tentativa de homicídio no entorno de Jacobina

O suspeito foi preso em flagrante e a arma branca apreendida. Ele foi conduzido ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde o caso foi registrado.

Veja nota da CCR Metrô na íntegra

O Metrô Bahia informa que prestou atendimento a duas pessoas na manhã desta quinta-feira (1°), que foram feridas por um homem na estação Campinas. O suspeito, que estava com um objeto cortante, foi contido pelos Agentes de Atendimento e Segurança. A Polícia Militar foi chamada ao local. Os feridos receberam atendimento imediato dos agentes, e o SAMU foi acionado.

O Metrô Bahia lamenta o ocorrido e está colaborando com as autoridades para apurar os fatos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia CCR Metrô Bahia crimes Dhpp estação de metrô ocorrência policial polícia militar Salvador samu segurança pública

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Metrô de Salvador
Play

Foragido por tráfico é capturado em praia de São Tomé de Paripe; vídeo

Metrô de Salvador
Play

Influenciador baiano é baleado durante festa paredão na Bahia

Metrô de Salvador
Play

Drogas e objetos proibidos são apreendidos no Festival Virada Salvador

Metrô de Salvador
Play

Polícia desmonta acampamento de facção e apreende armas na Bahia

x