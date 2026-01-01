Homem esfaqueia duas pessoas dentro de estação do metrô em Salvador

Metrô de Salvador - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Um homem foi preso após esfaquear duas pessoas dentro da estação de metrô Campinas de Pirajá, em Salvador, na manhã desta quinta-feira (1º).

Segundo informações da CCR Metrô Bahia, equipes de atendimento e segurança conseguiram imobilizar o suspeito até a chegada da polícia. Ele portava uma arma branca.

Atendimento às vítimas

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também esteve no local e realizou o atendimento às vítimas e encaminhados ao Hospital Geral do Estado (HGE). Ainda não há confirmação oficial sobre o estado de saúde dos feridos.

A Polícia Militar informou que agentes da 9ª Companhia Independente (CIPM) foram chamados por funcionários da CCR para apurar a denúncia. No local, os policiais foram informados de que duas pessoas haviam sido feridas durante uma tentativa de assalto.

O suspeito foi preso em flagrante e a arma branca apreendida. Ele foi conduzido ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde o caso foi registrado.

Veja nota da CCR Metrô na íntegra

O Metrô Bahia informa que prestou atendimento a duas pessoas na manhã desta quinta-feira (1°), que foram feridas por um homem na estação Campinas. O suspeito, que estava com um objeto cortante, foi contido pelos Agentes de Atendimento e Segurança. A Polícia Militar foi chamada ao local. Os feridos receberam atendimento imediato dos agentes, e o SAMU foi acionado.

O Metrô Bahia lamenta o ocorrido e está colaborando com as autoridades para apurar os fatos.