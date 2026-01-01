Menu
BARRO BRANCO

Homem é preso por tentativa de homicídio no entorno de Jacobina

Suspeito de 27 anos é investigado por ataque com facão contra homem de 45 anos

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

01/01/2026 - 15:28 h
Imagem ilustrativa da imagem Homem é preso por tentativa de homicídio no entorno de Jacobina
-

Um homem de 27 anos foi preso na tarde desta quarta-feira, 31, na localidade de Barro Branco, no entorno do município de Jacobina, no norte da Bahia. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva por suspeita de tentativa de homicídio registrada no bairro da Catuaba, na mesma cidade.

A prisão foi realizada por equipes da Delegacia Territorial de Jacobina, com apoio do Grupo de Apoio Técnico e Tático (GATTI/Piemonte). O mandado judicial foi expedido após o avanço das investigações sobre um ataque violento ocorrido no dia 16 de dezembro.

De acordo com a polícia, o suspeito invadiu a residência da vítima, um homem de 45 anos, e desferiu diversos golpes de facão. A vítima sofreu ferimentos graves, incluindo fratura em uma das mãos, compatível com lesão de defesa, além de fratura exposta em um dos braços.

Mesmo gravemente ferido, o homem foi socorrido para uma unidade de saúde e sobreviveu aos ferimentos.

As investigações indicam que a motivação do crime está relacionada a desavenças pessoais envolvendo questões familiares.

Após o ataque, o suspeito fugiu do local, mas foi identificado ao longo das diligências policiais. Ele realizou os exames legais e permanece custodiado à disposição da Justiça

