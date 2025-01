"Afastar a impunidade", Werner cobra mudanças no sistema legislativo

Secretário da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Marcelo Werner - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

O Secretário da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Marcelo Werner, concedeu entrevista coletiva nesta manhã de terça-feira, 7, mudanças no sistema legislativo. Ele destacou a importância de melhorar o sistema de Justiça no julgamento de crimes violentos e disse que é preciso ter "leis mais duras" pra punir quem ameaça a segurança das pessoas e o patrimônio.

"Não adianta aumentar o número de prisões, de apreensões de arma, de droga, se quando a gente pega essa pessoa e leva à Justiça, essa pessoa não tem uma condenação ou um processo sério. E o processo sério não está condenando a mão, não está condenando a obstruir, mas o processo sério para definir a situação daquela conduta para que a gente possa cada vez mais afastar o sentimento de impunidade. A impunidade se afasta com a legislação", bradou Werner, em coletiva de imprensa.

O secretário também se pronunciou sobre o combate às facções criminosas no estado e as mortes relacionadas a sinais e gestos associados a esses grupos. Ele destacou que operações integradas e altos investimentos estão sendo feitos para reduzir os crimes violentos.

"A gente vem fazendo enfrentamento de todas as facções com o reforço, seja com novos policiais nas ruas, reforço nas ações de investimento e de investigação, além de operações extensivas das polícias do nosso estado. Temos investido muito em tecnologia, em câmeras do reconhecimento facial. É um trabalho que não para", disse.