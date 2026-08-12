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BAIXA TEMPORADA

Air France suspende voos entre Salvador e Paris

Companhia interrompe rota internacional na baixa temporada e realoca passageiros via São Paulo

Jair Mendonça Jr
Por
Air France
Air France - Foto: Divulgação Air France

A Air France suspenderá os voos diretos entre o Aeroporto Internacional de Salvador (Salvador Bahia Airport) e o Aeroporto de Paris-Charles de Gaulle (CDG). A interrupção ocorrerá na baixa temporada de 2027.

Período de interrupção

Salvador Bahia Airport
Salvador Bahia Airport - Foto: Reprodução internet

A medida afeta as operações realizadas entre os dias 8 de março e 22 de maio de 2027. A retomada dos voos diretos está programada para o dia 24 de maio de 2027.

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A companhia aérea informou, por meio de nota, que a decisão decorre de motivos operacionais. Em 2026, a empresa adotou o mesmo procedimento durante o período de menor demanda.

Nota oficial

"Por questões operacionais, os voos entre Salvador (SSA) e Paris (CDG) não serão realizados entre 8 de março e 22 de maio de 2027. O serviço será retomado normalmente a partir de 24 de maio de 2027. Todos os passageiros foram reacomodados em voos da GOL, via São Paulo (GRU)."

Impacto aos passageiros

Os passageiros afetados pela suspensão temporária da rota receberam reacomodação em voos da GOL Linhas Aéreas, com conexão em São Paulo (GRU), conforme o comunicado da empresa.

A rota direta entre Salvador e Paris foi inaugurada em 2024. Desde o início das operações, o trecho registrou índices de ocupação superiores a 90% em períodos específicos.

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Air France Salvador Bahia Airport

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