Alba lamenta morte de servidor atropelado em via de Salvador

Sepultamento aconteceu no Cemitério Bosque da Paz - Foto: Reprodução

A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), através do gabinete da presidência, emitiu uma nota de pesar sobre a morte do servidor Pedro de Sena Magalhães, que foi atropelado enquanto se exercitava em uma rua da capital Baiana. O óbito aconteceu nesta quarta-feira, 20.

Leia mais:

>> Adolescente desaparece após mergulho na praia de Stella Maris

>> Elevador apresenta defeito em condomínio de bairro nobre em Salvador e uma pessoa fica presa

>> Veículo derruba poste em Salvador e via precisa ser interditada

“Depois do ex-deputado Marcos Cidreira, mais um luto paira sobre a Assembleia Legislativa da Bahia com a morte, de forma estúpida — atropelado quando fazia exercícios na calçada- do servidor Pedro de Sena Magalhães, pai exemplar e profissional dedicado, um orgulho para a Casa. Meus pêsames aos familiares e aos conterrâneos santamarenses de Pedro”, escreveu o deputado Zé Raimundo, presidente em exercício da ALBA.

Ainda segundo a nota, o servidor é natural de Santo Amaro/BA, no Recôncavo, e deixa a viúva Fernanda, os filhos Taís, Pablo e Érica e os genros Raí e Robinson. O sepultamento aconteceu no Cemitério Bosque da Paz.