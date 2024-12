Elevador apresenta defeito em condomínio de bairro nobre em Salvador e uma pessoa fica presa

Alphaville, em Salvador - Foto: Reprodução/ Google

Um elevador de serviço apresentou problemas no 13º andar, nesta quarta-feira, 20, no Condomínio Forest Ville, no Alphaville, bairro nobre de Salvador. O Corpo de Bombeiros enviou uma guarnição para averiguar a situação.

Segundo informações preliminares, divulgadas pelo Balanço Geral, da Record TV, havia uma pessoa no equipamento, mas não ficou ferida. Ainda não há mais informações sobre o ocorrido.

Moradores do condomínio relatam que não ocorreu uma queda livre porque o sistema de freios do elevador foi acionado após a pane.