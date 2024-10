Aluno é atacado e fica ferido dentro de faculdade em Salvador

Imagens que circulam nas redes sociais mostram muito sangue e correria - Foto: Divulgação

Uma correria foi registrada no início da noite desta sexta-feira (4), no campus da faculdade Estácio, localizado no bairro do Stiep, em Salvador: um aluno foi atacado e ficou ferido.

Nas imagens gravadas por outros estudantes da instituição, que circulam nas redes sociais, é possível ver bastante sangue no chão, em todo o andar, enquanto a vítima era isolada na área das escadas.

Veja:

Leia mais:



>>Gari é flagrado fazendo sexo na rua em plena luz do dia em Salvador

>>Saiba quem é Scoob, bandido envolvido na morte do policial Lucas Caribé



>>Homem é assassinado no Dique do Tororó, em Salvador

Procurada pelo Portal MASSA!, a assessoria da faculdade afirmou que o episódio se tratou de um desentendimento entre alunos da instituição e lamentou a situação.

Sem confirmar a identidade dos envolvidos ou motivo que tenha iniciado a confusão, a equipe declarou ter dado “toda a assistência para os envolvidos no incidente”.

“A direção do campus informa que todas as medidas serão adotadas para garantir a manutenção da segurança e das relações de respeito entre seus alunos, com o objetivo de assegurar que a ética e os valores da instituição sejam preservados e reforçados”, diz nota enviada à reportagem.