HOME > SALVADOR
SALVADOR

Amigo revela estado de saúde de corredor atropelado no CAB após cirurgia

Edmilson Ferreira foi atingido por um carro em alta velocidade no dia 18 de outubro

Bernardo Rego

Por Bernardo Rego

29/10/2025 - 9:49 h | Atualizada em 29/10/2025 - 10:07
O atleta amador Edmilson Ferreira, de 45 anos, que foi atropelado no dia 18 de outubro enquanto praticava atividade física na região do Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador, segue internado no Hospital Geral do Estado.

Ao Portal A TARDE, o amigo do atleta, João Vitor Vilas Boas, confirmou que Edmilson foi submetido a uma cirurgia e deve ter alta ainda essa semana. Segundo João, seu amigo segue em observação no HGE.

Sobre o acidente

Edmilson corria nas primeiras horas da manhã do dia 18 de outubro quando um motorista em alta velocidade o atingiu. O carro chegou a bater, em seguida, no fundo de um ônibus.

Em um vídeo gravado, um amigo conta que a vítima estava quase finalizando o treino, quando ocorreu o atropelo.

"Estou em choque. Marquei para correr com ele, meu amigo, estamos próximos de finalizar nosso treino quando o motorista imprudente e irresponsável em alta velocidade, em uma via com permissão máxima de 60km, a qual inclusive tem radar. Poderia ter sido eu, já que passou por mim de raspão", disse.

