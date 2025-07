Após atropelar e matar motoboy, influenciador tem prisão revogada

Apesar de responder em liberdade, o influenciador continua sendo investigado - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O influenciador digital Enzo Santana Machado, preso em maio após se envolver em um acidente que resultou na morte de um motociclista por aplicativo em Salvador, foi colocado em liberdade nesta terça-feira, 01.

O acidente aconteceu na noite de 26 de maio, no bairro do Matatu de Brotas. A vítima, Uzias Cardoso de Souza, de 41 anos, estava trabalhando como motoboy quando foi atingida frontalmente pelo carro dirigido por Enzo. Uzias morreu ainda no local.

Relatórios da Polícia Civil apontam que o influenciador dirigia sem possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e estaria sob efeito de álcool. No entanto, o advogado nega a ingestão de bebidas alcoólicas e afirma que Enzo não fugiu do local: ele teria se apresentado espontaneamente na delegacia após o ocorrido e pedido ajuda para si e para a vítima.

Horas antes do acidente, Enzo havia sido visto no Estádio Manoel Barradas, o Barradão, onde acompanhou a partida entre Vitória e Santos com amigos. Ele chegou a publicar imagens do jogo em suas redes sociais, que foram desativadas pouco depois da colisão.

Enzo Santana é conhecido na internet por seu relacionamento com a influenciadora maranhense Radija Pereira, que acumula mais de 3 milhões de seguidores no Instagram. O caso gerou ampla repercussão nas redes sociais e entre os seguidores do casal.

Apesar de responder em liberdade, o influenciador continua sendo investigado pelas autoridades e poderá ser responsabilizado criminalmente pela morte do motociclista.