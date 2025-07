Homem cai e morre após tentar tirar selfie no ferry-boat em Salvador

Luiz Bernardino estava desaparecido desde o dia 27 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um homem identificado como Luiz Bernardino de Andrade, de 73 anos, foi encontrado morto após cair do ferry-boat, na travessia Salvador-Itaparica, na última sexta-feira, 27, em uma tentativa de tirar selfie.

De acordo a Capitania dos Portos, da Marinha do Brasil, o corpo do homem foi encontrado na terça-feira, 1º.

O que aconteceu?

Luiz Bernardino estava desaparecido desde o dia 27, quando caiu da embarcação Zumbi dos Palmares. No mesmo dia, o idoso chegou a mandar um áudio para um amigo, quatro minutos antes do acidente: “Estou aqui chegando na ilha já. Estou no ferry-boat. Daqui uns 25, 30 minutos, salto em Bom Despacho. Não quis vir… Está um tempo legal”, diz ele na gravação.

Momentos após queda, os funcionários da Internacional Travessia (ITS) pararam o ferry-boat e iniciaram as missões de busca pelo homem. Mesmo após cerca de uma hora de inspeção na área, o corpo de Luiz não foi encontrado.

Ainda segundo a Capitania dos Portos, o corpo foi encontrado pelo Navio-Patrulha Gravataí e pela Equipe de Busca e Salvamento (SAR).