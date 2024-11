Após chuvas, teto de academia em shopping de Salvador desaba

Funcionários tentam enxugar academia após teto ceder - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Na manhã dessa segunda-feira, 11, parte da cobertura da academia Bodytech, situada no Shopping da Bahia, despencou por conta das chuvas. As aulas e outras atividades foram forçadas a serem suspensas.

A Bodytech afirmou a suspensão das aulas e comunicou em suas redes sociais que ainda não tem data de retorno.

Além da queda do teto, a água entrou e alagou o estabelecimento. Além do alagamento, o estabelecimento também registrou danos em equipamentos como esteiras.

Leia mais:

>>Chuva permanece? Confira a previsão do tempo para os próximos dias

>>Prédio desaba em Alto de Coutos, Subúrbio de Salvador; assista

>>Dono de ferro-velho tem prisão decretada pela Justiça em Salvador

O Shopping da Bahia também emitiu nota sobre o acidente, informando que o local está em obras desde 2023.

"Uma cobertura provisória foi colocada no local, porém, devido às fortes chuvas que caem na cidade nesta segunda, aconteceu uma infiltração, o que causou o vazamento registrado nas imagens. A equipe de engenharia contratada pelo shopping está no local realizando os reparos necessários para que a academia retorne as suas atividades normais o mais breve possível", disse o estabelecimento.

Veja vídeo: