Após dois dias, ônibus voltam a circular na Engomadeira

- Foto: Bruno Concha - Secom/Salvador

Os ônibus do transporte público de Salvador voltaram a circular pelo bairro da Engomadeira, na tarde desta quarta-feira, 7, após ficarem sem transitar pela região desde segunda, 5, após o caso do homem que invadiu uma casa no local e fez de refém a família que estava no imóvel.

Em nota, a Secretaria de Mobilidade (Semob) informou que "o atendimento de transporte na Engomadeira foi retomado por volta das 16h20, após reforço no policiamento da região".

Ainda de acordo com a Semob, equipes da pasta permanecem no bairro fazendo o acompanhamento da operação até o final de linha.

Relembre o caso

Um homem identificado pelo apelido “Carrasco” invadiu uma casa do bairro da Engomadeira, na manhã de segunda-feira, enquanto fugia da polícia. No local, estavam uma mulher e o filho de um ano, que foram feitos de reféns.

O suspeito apresentou resistência ao negociar com os agentes do Bope e baleou a mãe da criança, que foi socorrida às pressas para o Hospital Geral Roberto Santos (HGRS). Ela segue internada.



Posteriormente, de acordo com o Tenente Coronel Luciano Jorge, da 23ª CIPM, o suspeito foi alvejado pelos PMs , foi levado ao hospital, mas não resistiu.