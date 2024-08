Baleada na cabeça, vítima de 'sequestro' na Engomadeira não corre risco de morte

Raissa está internada no Hospital Geral Roberto Santos (HGRS) - Foto: Divulgação | Sesab

Baleada durante ocorrência na manhã da segunda-feira, 5, no bairro da Engomadeira, em Salvador, Raissa Santos da Silva, de 19 anos, já passou por procedimento cirúrgico e tem respondido de forma positiva ao pós-operatório.

A informação foi confirmada com a família da vítima pela equipe de reportagem do Portal A TARDE. Mesmo com o estado de saúde ainda delicado, o quadro dela é considerado estável e não apresenta mais risco de morte.

Pela manhã, na segunda, a residência em que Raissa morava foi invadida e ela foi feita refém junto com o filho, de apenas um ano. A polícia informou que a ocorrência foi registrada por volta das 5h e o 'sequestro' terminou somente por volta de 12h.

Durante o crime, a vítima foi baleada na região da cabeça e precisou ser levada às pressas ao Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), onde passou por cirurgia. O criminoso, identificado como Gilvan Dias Damasceno Santos, conhecido pelo vulgo de 'Carrasco', foi alvejado e morreu após ser socorrido.