Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SALVADOR

Após obras, 14 linhas retomam embarque no subsolo da Estação da Lapa

Linhas haviam sido realocadas em razão das obras de requalificação do equipamento

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

05/02/2026 - 7:15 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Confira mudanças
Confira mudanças -

As linhas de ônibus da Estação da Lapa que haviam sido realocadas em razão das obras de requalificação do equipamento, voltam a operar no subsolo a partir desta sexta-feira, 6. Com a conclusão das intervenções nas plataformas destinadas aos ônibus urbanos, 14 linhas retomarão o embarque e desembarque de passageiros no piso inferior da estação.

De acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), equipes de fiscalização que atuam no local irão orientar os usuários sobre as alterações no fluxo e nos pontos de parada, com o objetivo de facilitar a adaptação às mudanças.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

As linhas que retornam ao subsolo da Lapa serão divididas em nove pontos, entre as plataformas H e J. Serão seis pontos na plataforma H para atender 10 linhas. São elas:

Ponto 1

  • 0530 –Cosme de Farias via Engenho Velho de Brotas

Ponto 2

  • 0117 –Daniel Lisboa
  • 0503 –Brotas

Ponto 3

  • 1615 –Plataforma/São João do Cabrito
  • 1648 – Boa Visto do Lobato/Alto do Cabrito

Leia Também:

IPTU 2026: prazo de primeiro pagamento em Salvador termina nesta quinta
Nova linha do metrô promete grande mudança no Carnaval, diz secretário
Fim da combustão? BYD desbanca rivais e tem carro mais vendido em Salvador e RMS

Ponto 4

  • 1533 – Fazenda Coutos

Ponto 5

  • 1651 – Base Naval/São Tomé
  • 1604 – Base Naval/São Tomé/Escola de Menor

Ponto 6

  • 1627 – Alto de Santa Terezinha
  • 1628 – Rio Sena

Já na plataforma J, quatro linhas serão distribuídas em três pontos:

Ponto 1

  • 0116 – HGE

Ponto 3

  • 0715 – Santa Cruz

Ponto 4

  • 1007 – Terminal Aeroporto/Jardim das Margaridas

Ponto 5

  • 0805 – Pituba

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Estação da Lapa linhas de ônibus Mobilidade obras de requalificação

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Confira mudanças
Play

Vídeo: caminhão perde o controle e bate em canteiro de obras do VLT

Confira mudanças
Play

Maternidade de Salvador levará nome do deputado Alan Sanches

Confira mudanças
Play

Terreiro pichado em Salvador convoca ato contra o racismo religioso

Confira mudanças
Play

Polícia Civil ocupa Centro Histórico de Salvador e apreende drogas

x