SALVADOR
Após obras, 14 linhas retomam embarque no subsolo da Estação da Lapa
Linhas haviam sido realocadas em razão das obras de requalificação do equipamento
Por Victoria Isabel
Siga o A TARDE no Google
As linhas de ônibus da Estação da Lapa que haviam sido realocadas em razão das obras de requalificação do equipamento, voltam a operar no subsolo a partir desta sexta-feira, 6. Com a conclusão das intervenções nas plataformas destinadas aos ônibus urbanos, 14 linhas retomarão o embarque e desembarque de passageiros no piso inferior da estação.
De acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), equipes de fiscalização que atuam no local irão orientar os usuários sobre as alterações no fluxo e nos pontos de parada, com o objetivo de facilitar a adaptação às mudanças.
As linhas que retornam ao subsolo da Lapa serão divididas em nove pontos, entre as plataformas H e J. Serão seis pontos na plataforma H para atender 10 linhas. São elas:
Ponto 1
- 0530 –Cosme de Farias via Engenho Velho de Brotas
Ponto 2
- 0117 –Daniel Lisboa
- 0503 –Brotas
Ponto 3
- 1615 –Plataforma/São João do Cabrito
- 1648 – Boa Visto do Lobato/Alto do Cabrito
Leia Também:
Ponto 4
- 1533 – Fazenda Coutos
Ponto 5
- 1651 – Base Naval/São Tomé
- 1604 – Base Naval/São Tomé/Escola de Menor
Ponto 6
- 1627 – Alto de Santa Terezinha
- 1628 – Rio Sena
Já na plataforma J, quatro linhas serão distribuídas em três pontos:
Ponto 1
- 0116 – HGE
Ponto 3
- 0715 – Santa Cruz
Ponto 4
- 1007 – Terminal Aeroporto/Jardim das Margaridas
Ponto 5
- 0805 – Pituba
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes