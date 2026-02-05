Após obras, 14 linhas retomam embarque no subsolo da Estação da Lapa

Confira mudanças - Foto: Jefferson Peixoto / Secom PMS

As linhas de ônibus da Estação da Lapa que haviam sido realocadas em razão das obras de requalificação do equipamento, voltam a operar no subsolo a partir desta sexta-feira, 6. Com a conclusão das intervenções nas plataformas destinadas aos ônibus urbanos, 14 linhas retomarão o embarque e desembarque de passageiros no piso inferior da estação.

De acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), equipes de fiscalização que atuam no local irão orientar os usuários sobre as alterações no fluxo e nos pontos de parada, com o objetivo de facilitar a adaptação às mudanças.

As linhas que retornam ao subsolo da Lapa serão divididas em nove pontos, entre as plataformas H e J. Serão seis pontos na plataforma H para atender 10 linhas. São elas:

Ponto 1

0530 –Cosme de Farias via Engenho Velho de Brotas

Ponto 2

0117 –Daniel Lisboa

0503 –Brotas

Ponto 3

1615 –Plataforma/São João do Cabrito

1648 – Boa Visto do Lobato/Alto do Cabrito

Ponto 4

1533 – Fazenda Coutos

Ponto 5

1651 – Base Naval/São Tomé

1604 – Base Naval/São Tomé/Escola de Menor

Ponto 6

1627 – Alto de Santa Terezinha

1628 – Rio Sena

Já na plataforma J, quatro linhas serão distribuídas em três pontos:

Ponto 1

0116 – HGE

Ponto 3

0715 – Santa Cruz

Ponto 4

1007 – Terminal Aeroporto/Jardim das Margaridas

Ponto 5