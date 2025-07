Após reabertura, zoológico recebe 67 mil visitantes no primeiro mês

Só no primeiro domingo, o parque registrou a marca de 12.260 visitantes - Foto: Ascom/Inema

Após a reabertura do Zoológico de Salvador no dia 3 de junho, mais de 67 mil visitantes passearam pelo local. Só no primeiro domingo, o parque registrou a marca de 12.260 pessoas, superando o movimento durante a Semana das Crianças de 2023.

De acordo com a bióloga e gestora técnica do Parque, Ana Celly Lima, comemorou o sucesso da reabertura. “Os números são surpreendentes. Nós tínhamos uma expectativa de receber um número grande de visitantes, pois havia muita curiosidade em conhecer as novas áreas do parque e revisitar espaços revitalizados, como o aviário, que é muito querido pelo público. Mas nossa expectativa foi superada.”

Entre as novidades que têm encantado os visitantes, está o novo espaço de convivência com uma vista privilegiada. O aviário, um dos equipamentos mais esperados, abriga mais de 200 aves de diferentes espécies, em um recinto de imersão. Nele, os visitantes podem observar o comportamento natural das aves, como voos, banhos, limpeza de penas e outras interações.

Outro destaque é o felinário, totalmente revitalizado. A nova estrutura com pergolado e iluminação reduzida foi pensada para proporcionar mais conforto e melhor visibilidade dos animais dentro da gruta.

Entre os novos espaços, o Parque conta com o Sítio Paleontológico, que exibe uma réplica em tamanho real de um Tiranossauro Rex, com quase 10 metros de altura. Segundo Ana Celly, as crianças adoram o local, que também abriga a ossada de uma baleia-jubarte e uma montagem com os esqueletos de uma orca e de um golfinho. O Parque é um dos poucos zoológicos do Brasil a contar com esse tipo de exibição.

Durante o primeiro mês de reabertura, a equipe de educação ambiental também teve uma atuação intensa. De acordo com Samantha Grimaldi, bióloga do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) e responsável pelo setor, diversas instituições foram atendidas.

“Atendemos escolas estaduais, municipais, particulares, instituições de ensino superior e grupos familiares. Explicamos sobre o papel do parque, os cuidados com o bem-estar dos animais, a conservação das espécies e a rotina do nosso trabalho. O público tem abraçado com entusiasmo essas atividades”.

O Parque que está localizado no Alto de Ondina s/nº, no bairro de Ondina, funciona de terça a domingo, das 9h às 17h, e pode ser acessado tanto pela portaria inferior quanto pela superior.