Após seis anos, Gamepólitan volta a Salvador em agosto

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Depois de um intervalo de seis anos, o Gamepólitan retorna ao calendário de eventos de Salvador com a expectativa de reunir 20 mil visitantes entre os dias 31 de julho e 2 de agosto.

O festival acontecerá no Parque de Exposições de Salvador e promete transformar o espaço em um grande centro de experiências voltadas aos jogos, à tecnologia e à cultura digital.

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Considerado o maior evento de jogos e cultura lúdica da Bahia, o Gamepólitan 2026 reunirá entusiastas, desenvolvedores, criadores de conteúdo, estudantes e empresas do setor em uma programação que inclui competições, exposições, palestras e rodadas de negócios.

“Não existe nenhum outro evento na Bahia que concentre tantas atividades ligadas a jogos em um único local, e justamente vertentes que pessoas consideram distintas, estão todas em sinergia”, afirma Ricardo Silva, idealizador do festival e integrante da comissão organizadora.

Mais de 50 jogos baianos em exposição

Entre os destaques da edição estão os mais de 50 jogos desenvolvidos na Bahia, que serão apresentados ao público durante o evento. A proposta é valorizar a produção local e criar oportunidades de conexão entre desenvolvedores e o mercado.

Os ingressos já estão à venda no site oficial do festival e custam R$ 30 (inteira), R$ 20 (social) e R$ 15 (meia).

Quatro áreas principais

O evento será dividido em quatro grandes espaços:

GP-Expo

Maior área do festival, voltada para experiências imersivas e interação do público com jogos digitais, tabuleiros e atrações lúdicas.

GP-Dev

Espaço dedicado a desenvolvedores, estudantes e professores, com foco em arte, programação e criação de jogos.

GP-Cup

Área das competições oficiais, reunindo torneios e disputas em equipe.

GP-Business

Ambiente voltado para negócios, startups, empresas de tecnologia e investidores do setor.

Competições e maratona de criação de jogos

O festival contará com três palcos, sendo dois destinados a palestras e debates e um exclusivo para as disputas em equipe. Ao todo, serão realizadas seis competições em quatro arenas, além de uma maratona competitiva de desenvolvimento de jogos.

As premiações somarão cerca de R$ 20 mil.

Mercado de games além do entretenimento

Para os organizadores, o evento também busca reforçar o potencial econômico da indústria de jogos eletrônicos.

“Quem vive o universo digital e se aprofunda no mundo dos jogos eletrônicos reconhece, há muito tempo, que ele é muito mais do que ferramenta de diversão e cultura. O nosso desejo é mostrar que é possível, também, gerar negócios, ser fonte de renda e se consolidar, cada vez mais, como um pilar ativo da sociedade”, explica Ricardo Silva.

Classificação indicativa dos torneios

Os torneios de 2XKO, Free Fire, Valorant, League of Legends e EA Sports FC 26 receberam classificação NR18 pelo ClassInd/MJSP. Apenas participantes com 18 anos completos poderão competir, mediante apresentação de documento com foto no credenciamento.

Menores de idade poderão circular pelo evento normalmente, mas terão acesso restrito ou supervisionado às áreas dessas competições.