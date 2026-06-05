Árvore de grande porte cai no Caminho das Árvores após chuvas intensas

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Uma árvore de grande porte caiu no bairro Caminho das Árvores, em Salvador, durante uma madrugada de chuvas intensas nesta sexta-feira, 5. A situação interditou parcialmente a Alameda das Framboesas.

Até o momento, a vegetação segue na pista, dificultando a circulação de veículos e pedestres. No entanto, apesar do transtorno, não há registro de feridos.

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Segundo informações obtidas pelo portal A TARDE, poste e fiação foram atingidos pela árvore. Além disso, um encanamento teria estourado. Nas imagens é possível ver pessoas tendo que atravessar por cima do espécime para conseguir passar.

No entanto, em contato com a reportagem, a Superintendência do Trânsito (Transalvador) informou que a rua dispõe de duas entradas e que, portanto, o trânsito "não foi muito afetado", pois os moradores podem usar a via que não está interditada.

Equipes da Secretaria de Manutenção (Seman) estão no local auxiliando as pessoas e fazendo a retirada da árvore. Segundo nota enviada ao site, o órgão informou que o laudo técnico indicou pivotamento por encharcamento excessivo do solo e ventos.

Em nota, a Neoenergia Coelba informa que a avaliação da ocorrência e os preparativos para a substituição da estrutura danificada estão sendo executados com segurança para a população e os profissionais envolvidos. A Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) também foi acionada e segue a caminho do local.



A Defesa Civil de Salvador (Codesal) foi informada pela reportagem, pois a ocorrência ainda não tinha chegado na central, e enviará uma equipe para realização da vistoria.

Outras ocorrências em Salvador

De acordo com balanço da Codesal, as primeiras 8h desta sexta-feira, 5, registraram 10 ocorrências. A maior parte dos chamados foi por ameaça de desabamento, com seis registros.

Entre as regiões, Subúrbio/Ilhas liderou o número de ocorrências, com três registros. Em seguida aparece Valéria, com dois chamados.

Não houve registro nas regiões de Itapuã/Pitanga, Cidade Baixa e Cabula/Tancredo Neves.

Veja detalhes:

AMEAÇA DE DESABAMENTO (6): Centro/Brotas (1), Subúrbio/Ilhas (3), Liberdade (1) e Pau da Lima (1);

ÁRVORE AMEAÇANDO CAIR (1): Cajazeiras (1);

DESLIZAMENTO DE TERRA (1): Valéria (1);

ORIENTAÇÃO TÉCNICA (2): Barra/Pituba (1) e Valéria (1).

Segunda queda de árvore em menos de uma semana

As chuvas têm causado danos à capital baiana nas últimas semanas. Em cinco dias, essa é a segunda queda de árvore de grande porte registrada.

No último domingo, 31, foi o bairro da Graça que sofreu com o mal, na Rua Humberto Campos, deixando moradores da região sem energia elétrica por horas.

Também não houve registro de feridos.