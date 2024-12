Ataque a tiros deixa PM, pedestres e idosos baleados em Salvador

Rotatória do Juliano, em Narandiba - Foto: Reprodução

Um intenso tiroteio deixou 10 pessoas feridas no bairro de Narandiba, em Salvador, na tarde de quarta-feira, 4. A situação aconteceu durante um ataque criminoso a policiais militares que levavam bandidos à delegacia após a liberação de uma família que estava sendo feita de refém.

O ataque aconteceu na localidade conhcida como "Rotatória do Juliano", em Nardandiba. Dez pessoas foram atingidas: 1 policial; 4 familiares dos presos que estavam sendo conduzidos; 1 suspeito, e 4 pessoas que estavam no ponto de ônibus na hora do ocorrido, entre eles 2 idosos.

As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Geral Roberto Santos. O policial baleado passa bem e já recebeu alta médica, enquanto os outros baleados seguem internados na unidade de saúde.