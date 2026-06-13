Bradesco vai fechar agências em Cajazeiras e Rio Vermelho, em Salvador

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Clientes do Bradesco em Salvador terão mudanças no atendimento a partir de julho. O banco vai fechar a agência de Cajazeiras e transformar a unidade do Rio Vermelho em um Escritório de Negócios, sem caixas para operações presenciais.

Localizada na Estrada do Coqueiro Grande, a agência de Cajazeiras será encerrada em 27 de julho. Com isso, cerca de 11 mil clientes passarão a ser atendidos pela agência 2472, no Porto Seco Pirajá, situada na Rua Álvaro Gomes de Castro, nº 385.

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Antes do fechamento definitivo, a unidade funcionará em horário reduzido no dia 24 de julho, com atendimento ao público apenas até as 12h.

Em comunicado aos clientes, o Bradesco orienta que serviços também poderão ser realizados por meio dos correspondentes Bradesco Expresso, canais digitais e demais formas de atendimento disponibilizadas pelo banco.

O que muda no Rio Vermelho?

Já a unidade do Rio Vermelho deixará de operar como agência tradicional e passará a funcionar como Escritório de Negócios.

Nesse modelo, o atendimento será voltado para serviços de consultoria financeira, como abertura de contas, empréstimos, financiamentos, investimentos e apoio a empreendedores.

Os caixas da unidade serão retirados. Assim, operações bancárias presenciais do dia a dia, como saques e depósitos, deverão ser feitas em correspondentes Bradesco Expresso, caixas eletrônicos, canais digitais ou em outras agências do banco.

Reestruturação

Segundo o diretor do Sindicato dos Bancários da Bahia, Ronaldo Ornelas, os fechamentos fazem parte de um processo de reestruturação adotado pelo Bradesco desde 2023, com foco na redução de custos e na ampliação do atendimento digital.

De acordo com ele, o banco contratou uma consultoria para avaliar a viabilidade das unidades e definir quais permaneceriam como agências tradicionais, seriam convertidas para outros modelos de atendimento ou teriam as atividades encerradas.

Esse processo, segundo o sindicato, “pode dificultar o acesso ao atendimento presencial, especialmente para clientes que dependem dos serviços bancários físicos".

Fechamento de agências na Bahia

A redução da rede física acompanha uma tendência observada em todo o setor bancário.

Nos últimos cinco anos, mais de 130 agências bancárias foram fechadas na Bahia, segundo dados citados pelo sindicato, em meio ao avanço da digitalização dos serviços financeiros.