Bairros de Salvador completam 24h sem circulação de ônibus

A interrupção completa 24 horas - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Os ônibus ainda estão sem circular no Bairro da Paz e na comunidade de São Gonçalo do Retiro, em Salvador. A interrupção completa 24 horas.

Em ambos os casos, a Secretaria Municipal de Mobilidade decidiu suspender a circulação após moradores realizarem protestos pela morte de dois homens. "Equipes da Semob e prepostos das concessionárias acompanham a situação. O atendimento será normalizado tão logo as condições de segurança permitam".

Relembre cada caso:

Bairro da Paz

Após os manifestantes incendiarem um ônibus no Bairro da Paz, o sétimo apenas este ano, o atendimento foi suspenso e os veículos das linhas 1057 – Est. Mussurunga x Bairro da Paz e 1070 – Est. Mussurunga x Piatã/Bairro da Paz não estão acessando o bairro, seguindo pela avenida Paralela.

Na noite desta segunda-feira, 15, populares incendiaram um ônibus em forma de protesto por conta da morte de um homem identificado como 'Cebola'. A Polícia diz que o homem tinha envolvimento com o mundo do crime.

São Gonçalo do Retiro

Já na região de São Gonçalo, os ônibus da linha 1118 - Term. Acesso Norte x São Gonçalo não estão acessando o bairro, retornando a partir da rotatória de uma localidade chamada Cabeção, nas proximidades do Hospital Roberto Santos, para o Terminal Acesso Norte pela Silveira Martins.

No local, moradores realizaram, na tarde desta segunda-feira, 14, um protesto após a morte de um jovem identificado como Lucas Alves da Silva, de 19 anos. Segundo testemunhas, Lucas morreu durante uma operação da Polícia Civil na localidade da Baixinha de Santo Antônio, no bairro São Gonçalo do Retiro. O jovem chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Civil diz investigar o caso.