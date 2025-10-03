SALVADOR
Baleia é encontrada morta em praia de Salvador; veja vídeo
Animal estava na Praia do flamengo na manhã desta sexta-feira, 3
Por Victoria Isabel
Uma baleia foi encontrada morta na manhã desta sexta-feira, 3, na Praia do Flamengo, em Salvador, chamando a atenção de banhistas e moradores que passavam pelo local. Ainda não há informações sobre a causa da morte do animal.
Em um vídeo divulgado nas redes sociais, um morador registra a presença do corpo na faixa de areia e pede ajuda para a retirada da baleia. “Baleia morta. Interessante também retirar ela aqui na Praia do Flamengo. Vamos dar a localização, para quem puder ajudar na retirada”, diz o homem.
A reportagem de A TARDE entrou em contato com o Instituto Mamíferos Aquáticos e com o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) em busca de informações sobre o caso, mas ainda não obteve retorno até o fechamento desta matéria.
Veja vídeo:
