Baleia é encontrada morta em praia de Salvador; veja vídeo

Ainda não há informações sobre a causa da morte do animal. - Foto: Reprodução

Uma baleia foi encontrada morta na manhã desta sexta-feira, 3, na Praia do Flamengo, em Salvador, chamando a atenção de banhistas e moradores que passavam pelo local. Ainda não há informações sobre a causa da morte do animal.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, um morador registra a presença do corpo na faixa de areia e pede ajuda para a retirada da baleia. “Baleia morta. Interessante também retirar ela aqui na Praia do Flamengo. Vamos dar a localização, para quem puder ajudar na retirada”, diz o homem.

A reportagem de A TARDE entrou em contato com o Instituto Mamíferos Aquáticos e com o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) em busca de informações sobre o caso, mas ainda não obteve retorno até o fechamento desta matéria.

Veja vídeo: