SALVADOR
Ladeira na Liberdade é interditada após caminhão tombar na via
Veículo fica atravessado no meio da via e bloqueia trânsito na região
Por Redação
Um caminhão baú tombou no início da tarde desta quinta-feira, 2, na Rua Doutor Raimundo Mesquita, no bairro da Liberdade. A via, conhecida por sua ladeira íngreme, ficou totalmente bloqueada após o veículo ficar atravessado no meio da rua.
De acordo com informações preliminares, o caminhão teria perdido força enquanto subia a ladeira, provocando o tombamento. O motorista e outro ocupante saíram ilesos, assim como nenhum morador da região se feriu.
O impacto danificou muros e fachadas de imóveis próximos ao local do acidente. A Transalvador está responsável pela retirada do veículo e pela desobstrução da via, que segue interditada até a finalização dos trabalhos.
As causas oficiais do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades competentes.
*Reportagem em atualização
