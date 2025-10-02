Ladeira na Liberdade é interditada após caminhão tombar na via

Causas oficiais do acidente ainda serão investigadas - Foto: Reprodução / Google Street View

Um caminhão baú tombou no início da tarde desta quinta-feira, 2, na Rua Doutor Raimundo Mesquita, no bairro da Liberdade. A via, conhecida por sua ladeira íngreme, ficou totalmente bloqueada após o veículo ficar atravessado no meio da rua.

De acordo com informações preliminares, o caminhão teria perdido força enquanto subia a ladeira, provocando o tombamento. O motorista e outro ocupante saíram ilesos, assim como nenhum morador da região se feriu.

O impacto danificou muros e fachadas de imóveis próximos ao local do acidente. A Transalvador está responsável pela retirada do veículo e pela desobstrução da via, que segue interditada até a finalização dos trabalhos.

As causas oficiais do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades competentes.

