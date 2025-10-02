Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SALVADOR

Ladeira na Liberdade é interditada após caminhão tombar na via

Veículo fica atravessado no meio da via e bloqueia trânsito na região

Redação

Por Redação

02/10/2025 - 15:21 h
Causas oficiais do acidente ainda serão investigadas
Causas oficiais do acidente ainda serão investigadas -

Um caminhão baú tombou no início da tarde desta quinta-feira, 2, na Rua Doutor Raimundo Mesquita, no bairro da Liberdade. A via, conhecida por sua ladeira íngreme, ficou totalmente bloqueada após o veículo ficar atravessado no meio da rua.

De acordo com informações preliminares, o caminhão teria perdido força enquanto subia a ladeira, provocando o tombamento. O motorista e outro ocupante saíram ilesos, assim como nenhum morador da região se feriu.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Violência dentro de casa cresce em Salvador e RMS; 101 casos em 2025
Suspeitos tomam chave de ônibus e atravessam coletivo na Via Regional
Simões Filho: perícia com luminol marca buscas por desaparecidas

O impacto danificou muros e fachadas de imóveis próximos ao local do acidente. A Transalvador está responsável pela retirada do veículo e pela desobstrução da via, que segue interditada até a finalização dos trabalhos.

As causas oficiais do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades competentes.

*Reportagem em atualização

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

acidente ladeira Liberdade Salvador Transalvador Trânsito

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Causas oficiais do acidente ainda serão investigadas
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

Causas oficiais do acidente ainda serão investigadas
Play

Destelhamentos e quedas de árvore marcam o 3º dia de chuva em Salvador

Causas oficiais do acidente ainda serão investigadas
Play

Blogueira baiana investigada por tráfico de drogas está foragida

Causas oficiais do acidente ainda serão investigadas
Play

Influencer digital baiana é investigada por tráfico de drogas

x