Bispo Bruno Leonardo doa R$ 100 mil para baiano com doença rara

- Foto: Reprodução| Instagram

O bispo Bruno Leonardo emocionou internautas com um gesto solidário na última sexta-feira, 9. O líder religioso compartilhou nas redes sociais que realizou uma doação de R$ 100 mil para contribuir com o tratamento de Gabriel, morador de Santo Antônio de Jesus, que possui distrofia muscular.

“Existem pedidos que não se analisam, se atendem. O pedido de uma criança é um deles. Amar a Deus é amar o próximo”, afirmou o bispo.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Gabriel, que convive com uma doença rara, já vinha contando com o apoio da imprensa e com a solidariedade de moradores da cidade. Os custos do tratamento são elevados, especialmente porque parte dele é realizada em São Paulo, envolvendo despesas com viagens, terapias especializadas e medicamentos.

A doação foi anunciada durante uma chamada de vídeo entre o bispo e a mãe do garoto, Ivana Araújo. A atitude repercutiu positivamente nas redes sociais e foi elogiada por internautas.

Bruno Leonardo esteve em Salvador neste domingo, 11, onde apresentou o evento religioso “A Visita do Profeta”.