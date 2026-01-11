DIVERSÃO
Saiba quanto custa para brincar no maior parque inflável em Salvador
Atração reúne uma megaestrutura
Um dos maiores parques infláveis da América Latina já está em Salvador. Com cerca de 2,5 mil metros quadrados, a atração, chamada de Jump Around, reúne uma megaestrutura com labirintos, áreas de pula-pula e espaços de escalada.
Em pleno período de férias escolares, o parque surge como uma opção ideal para quem busca lazer com os filhos. Instalado no estacionamento do Salvador Norte Shopping, no bairro de São Cristóvão, o Jump Around ficará disponível para o público até o dia 8 de fevereiro.
Os ingressos custam a partir de R$ 40, valor que dá direito a 30 minutos de permanência no brinquedo.
Além da programação regular, o parque também contará com edições especiais, como nos dias 17 e 24 de janeiro, quando o espaço recebe a Baladinh e DJ.
