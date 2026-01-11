Saiba quanto custa para brincar no maior parque inflável em Salvador

Um dos maiores parques infláveis da América Latina já está em Salvador - Foto: Divulgação

Um dos maiores parques infláveis da América Latina já está em Salvador. Com cerca de 2,5 mil metros quadrados, a atração, chamada de Jump Around, reúne uma megaestrutura com labirintos, áreas de pula-pula e espaços de escalada.

Em pleno período de férias escolares, o parque surge como uma opção ideal para quem busca lazer com os filhos. Instalado no estacionamento do Salvador Norte Shopping, no bairro de São Cristóvão, o Jump Around ficará disponível para o público até o dia 8 de fevereiro.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Os ingressos custam a partir de R$ 40, valor que dá direito a 30 minutos de permanência no brinquedo.

Além da programação regular, o parque também contará com edições especiais, como nos dias 17 e 24 de janeiro, quando o espaço recebe a Baladinh e DJ.