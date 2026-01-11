Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DIVERSÃO

Saiba quanto custa para brincar no maior parque inflável em Salvador

Atração reúne uma megaestrutura

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

11/01/2026 - 18:02 h
Um dos maiores parques infláveis da América Latina já está em Salvador
Um dos maiores parques infláveis da América Latina já está em Salvador -

Um dos maiores parques infláveis da América Latina já está em Salvador. Com cerca de 2,5 mil metros quadrados, a atração, chamada de Jump Around, reúne uma megaestrutura com labirintos, áreas de pula-pula e espaços de escalada.

Em pleno período de férias escolares, o parque surge como uma opção ideal para quem busca lazer com os filhos. Instalado no estacionamento do Salvador Norte Shopping, no bairro de São Cristóvão, o Jump Around ficará disponível para o público até o dia 8 de fevereiro.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Os ingressos custam a partir de R$ 40, valor que dá direito a 30 minutos de permanência no brinquedo.

Leia Também:

Fiéis levam imagem do Senhor do Bonfim à Conceição da Praia
Homem é preso vendendo remédio controlado sem autorização em Salvador
Jerônimo e Rui autorizam obras com investimento superior a R$ 27 milhões em Salvador

Além da programação regular, o parque também contará com edições especiais, como nos dias 17 e 24 de janeiro, quando o espaço recebe a Baladinh e DJ.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Parque Inflável Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Um dos maiores parques infláveis da América Latina já está em Salvador
Play

Incêndio atinge oficina de carros no Lobato; vídeo

Um dos maiores parques infláveis da América Latina já está em Salvador
Play

Idosa tenta entrar na Cadeia de Salvador com drogas e eletrônicos

Um dos maiores parques infláveis da América Latina já está em Salvador
Play

Vídeo: viatura da Guarda Municipal é apedrejada no Pelourinho

Um dos maiores parques infláveis da América Latina já está em Salvador
Play

Vídeo: salva-vidas é atingida por carro enquanto pilotava moto na orla

x