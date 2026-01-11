Menu
POLÍTICA
NOVO PAC

Jerônimo e Rui autorizam obras com investimento superior a R$ 27 milhões em Salvador

As intervenções são resultado da parceria entre os governos estadual e federal

Redação

Por Redação

11/01/2026 - 11:10 h
O objetivo é reduzir os riscos de deslizamentos, proteger moradias e contribuir para a melhoria da qualidade de vida das famílias
Para quem vive em regiões de encosta, o período de chuvas costuma ser motivo de apreensão. Em Salvador, mais de 14 mil pessoas passam a contar com mais segurança a partir da construção de nove novas obras de contenção de encostas em áreas de risco da capital. As intervenções somam investimento superior a R$ 27 milhões, por meio do Novo PAC, resultado da parceria entre os governos estadual e federal. A ordem de serviço foi assinada neste domingo (12).

Durante a agenda, o governador Jerônimo Rodrigues e o ministro da Casa Civil, Rui Costa, também visitaram obras em andamento na Travessa São Domingos e na Rua Santa Luzia, no bairro de Pau da Lima, que juntas recebem mais de R$ 1,2 milhão em investimentos.

As novas contenções vão beneficiar comunidades nos bairros de Plataforma, Pernambués, Federação, Ondina, Alto do Cabrito, Campinas de Pirajá, Mata Escura, Cajazeiras XI e São Marcos. O objetivo é reduzir os riscos de deslizamentos, proteger moradias e contribuir para a melhoria da qualidade de vida de famílias que vivem em áreas vulneráveis, especialmente durante os períodos de chuvas intensas.

Leia Também:

Rui Costa garante base contemplada em chapa de 2026: "Nomes fortes"
Jerônimo compara nova rodoviária a aeroporto: "Mais moderna do Brasil"
Baiano pode travar escolha do futuro ministro da Segurança Pública
Em metáfora sobre ondas, Lula pede união entre esquerda e direita

Moradora da Rua Santa Luzia, em Pau da Lima, onde uma obra de contenção de encosta está em execução, Rosimeire Alves destaca a importância da intervenção para a rotina da comunidade. “Quando a gente sabe que tem uma obra dessas sendo feita, a sensação muda completamente. Em dias de chuva, a preocupação sempre existe, mas agora vem junto a tranquilidade de saber que há um trabalho sendo realizado para proteger quem mora aqui”, afirmou.

Para o governador Jerônimo Rodrigues, as obras representam uma ação preventiva e de cuidado com a população. “Estamos falando de prevenção, de proteção de vidas e de garantia de dignidade às pessoas. Cada encosta protegida significa mais tranquilidade para as famílias e mais segurança para a cidade”, destacou o governador, ao ressaltar a importância da integração entre os governos estadual e federal para ampliar os investimentos em infraestrutura urbana e prevenção de riscos.

Imagem ilustrativa da imagem Jerônimo e Rui autorizam obras com investimento superior a R$ 27 milhões em Salvador
| Foto: Thuane Maria/GOVBA

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, reforçou que as intervenções fazem parte de uma política contínua de proteção social. “Essas obras atuam antes do problema acontecer, melhorando a qualidade de vida de quem vive em áreas de risco. É planejamento, investimento e cuidado com as pessoas, para que as cidades estejam mais preparadas para enfrentar períodos de chuva e eventos climáticos extremos”, afirmou.

As obras são executadas pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur) e o Ministério das Cidades. Segundo o presidente da Conder, José Trindade, a articulação entre os órgãos contribui para a eficiência das intervenções. “Essa integração garante mais agilidade, eficiência e acompanhamento técnico, assegurando que as contenções cumpram seu papel de proteger as comunidades e oferecer mais segurança à população”, disse.

Vídeo: deputada é atingida por explosivo na cabeça durante entrevista

Ex-prefeito baiano se revolta com a PM e diz: "não vamos deixar barato"

8 de janeiro: Jerônimo Rodrigues surge ao lado de Lula no Planalto

Hilton Coelho queima bandeira dos EUA em protesto; assista

