Jerônimo e Rui autorizam obras com investimento superior a R$ 27 milhões em Salvador
As intervenções são resultado da parceria entre os governos estadual e federal
Por Redação
Para quem vive em regiões de encosta, o período de chuvas costuma ser motivo de apreensão. Em Salvador, mais de 14 mil pessoas passam a contar com mais segurança a partir da construção de nove novas obras de contenção de encostas em áreas de risco da capital. As intervenções somam investimento superior a R$ 27 milhões, por meio do Novo PAC, resultado da parceria entre os governos estadual e federal. A ordem de serviço foi assinada neste domingo (12).
Durante a agenda, o governador Jerônimo Rodrigues e o ministro da Casa Civil, Rui Costa, também visitaram obras em andamento na Travessa São Domingos e na Rua Santa Luzia, no bairro de Pau da Lima, que juntas recebem mais de R$ 1,2 milhão em investimentos.
As novas contenções vão beneficiar comunidades nos bairros de Plataforma, Pernambués, Federação, Ondina, Alto do Cabrito, Campinas de Pirajá, Mata Escura, Cajazeiras XI e São Marcos. O objetivo é reduzir os riscos de deslizamentos, proteger moradias e contribuir para a melhoria da qualidade de vida de famílias que vivem em áreas vulneráveis, especialmente durante os períodos de chuvas intensas.
Moradora da Rua Santa Luzia, em Pau da Lima, onde uma obra de contenção de encosta está em execução, Rosimeire Alves destaca a importância da intervenção para a rotina da comunidade. “Quando a gente sabe que tem uma obra dessas sendo feita, a sensação muda completamente. Em dias de chuva, a preocupação sempre existe, mas agora vem junto a tranquilidade de saber que há um trabalho sendo realizado para proteger quem mora aqui”, afirmou.
Para o governador Jerônimo Rodrigues, as obras representam uma ação preventiva e de cuidado com a população. “Estamos falando de prevenção, de proteção de vidas e de garantia de dignidade às pessoas. Cada encosta protegida significa mais tranquilidade para as famílias e mais segurança para a cidade”, destacou o governador, ao ressaltar a importância da integração entre os governos estadual e federal para ampliar os investimentos em infraestrutura urbana e prevenção de riscos.
O ministro da Casa Civil, Rui Costa, reforçou que as intervenções fazem parte de uma política contínua de proteção social. “Essas obras atuam antes do problema acontecer, melhorando a qualidade de vida de quem vive em áreas de risco. É planejamento, investimento e cuidado com as pessoas, para que as cidades estejam mais preparadas para enfrentar períodos de chuva e eventos climáticos extremos”, afirmou.
As obras são executadas pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur) e o Ministério das Cidades. Segundo o presidente da Conder, José Trindade, a articulação entre os órgãos contribui para a eficiência das intervenções. “Essa integração garante mais agilidade, eficiência e acompanhamento técnico, assegurando que as contenções cumpram seu papel de proteger as comunidades e oferecer mais segurança à população”, disse.
