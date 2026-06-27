BRT de Salvador terá novas áreas de lazer gratuitas e comércio sob os elevados

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Projeto que visa requalificar os espaços vinculados ao sistema BRT Salvador e o terminal de ônibus Mané Dendê iniciou as primeiras intervenções nesta semana. As ações são da Secretaria de Mobilidade (Semob) junto com o Consórcio Estações Vivas.

A pasta afirma que as atividades começam com a limpeza das áreas, preparação dos espaços e instalação de tapumes, o que marca o início da instalação das estruturas, previstas para ocorrer até o final de 2026.

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Conceito

O projeto transformará as áreas sob os elevados do modal em ambientes organizados, acessíveis e preparados para receber comércio, prestação de serviços, espaços de convivência e lazer, agregando mais funcionalidade ao sistema BRT Salvador e ampliando as opções disponíveis para os usuários e para a população do entorno.

Projeto transformará as áreas do modal em ambientes organizados - Foto: Foto: Divulgação/Secom PMS

A Semob aponta que o modelo propõe equilibrar o uso social desses espaços públicos com oportunidades comerciais. A ocupação ocorrerá de forma gradual, acompanhando o avanço das obras e da instalação dos novos empreendimentos, sob responsabilidade do consórcio.

"Estamos implantando um modelo que concilia o uso social dos espaços com oportunidades para o comércio e os serviços, valorizando áreas que passam a oferecer mais opções para quem utiliza o sistema BRT e para quem vive no entorno. As áreas de lazer permanecem gratuitas, fortalecendo a convivência, a qualidade de vida e a ocupação qualificada desses ambientes", disse o secretário Pablo Souza.



O projeto também prevê as áreas destinadas à atuação da Guarda Civil Municipal (GCM), contribuindo para o reforço da segurança, bem como a realização de eventos culturais e ações de ativação dos espaços. As áreas de lazer existentes permanecerão com acesso gratuito para a população.