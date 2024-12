Buscas por mergulhador desaparecido no mar são retomadas

Williams estava realizando uma inspeção nas âncoras - Foto: Divulgação / Governo da Bahia

As buscas pelo mergulhador que desapareceu no mar da Baía de Todos os Santos na tarde da última segunda-feira, 16, foram retomadas na manhã desta quarta-feira, 18, pelo Corpo de Bombeiros, o Grupamento Aéreo da Polícia Militar e a Marinha do Brasil. Williams da Silva Teixeira, de 54 anos, prestava serviço para uma terceirizada da concessionária da Ponte Salvador-Itaparica e estava realizando uma inspeção nas âncoras no momento do ocorrido.

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Adson Marchesini, informou a TV Bahia, que a corporação alterou o modelo de busca, passando a utilizar equipamentos próprios, com o apoio de aeronaves da Polícia Militar. O coronel também destacou que o efetivo dos bombeiros está sendo ampliado para intensificar a busca pela vítima.

"Reformulamos o modelo de buscas para que a equipe realize uma varredura em toda a Baía. É um trabalho cauteloso para localizar rapidamente a vítima. O problema não está apenas na profundidade, mas, principalmente, as fortes correntes marítimas, que estão dificultando significativamente as operações", explicou.

Em nota, a Concessionária Ponte Salvador-Itaparica, responsável pela gestão do empreendimento, afirmou que está adotando todas as providências relacionadas para esclarecimento dos fatos que envolvem o desaparecimento.