Grupo envolvido em explosões de caixas em Salvador é alvo de operação

Operação Last Mine cumpre mandados em Salvador nesta quinta-feira, 18. - Foto: Ascom-PC

Mandados judiciais são cumpridos, em bairros do Subúrbio, contra uma organização criminosa suspeita de realizar explosões de caixas eletrônicos em Salvador, no âmbito da Operação Last Mile, deflagrada pela Polícia Civil, na manhã desta quarta-feira, 18.

A ação policial é fruto de uma investigação que durou cerca de cinco meses. Durante esse período, o trabalho de inteligência identificou o grupo responsável pelos crimes, enquadrados na tipificação de uso de explosivos para subtração de valores de caixas eletrônicos.

Cerca de 70 policiais estão envolvidos na ação. O trabalho investigativo e tático conduzido pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), por meio da Coordenação de Repressão a Crimes Contra Instituições Financeiras que conta com o suporte da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core), do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), e de equipes da Polícia Militar (PM).