Cadastro presencial de veículos para acesso ao Carnaval é iniciado

Apesar do prazo on-line ter terminado, ainda é possível realizar o cadastramento de veículos para acesso às zonas de restrição do Carnaval 2026. A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) iniciou, nesta segunda-feira (12), a inscrição de forma presencial.

Quem fez o cadastro pela internet, até 23 de novembro de 2025, vai receber os adesivos em casa e não precisa ir até os pontos de atendimento.

Já aqueles que perderam os prazos têm até 17 de fevereiro para a retirada presencial, no Shopping Barra ou na Ferreira Costa dos Barris.

Saiba quem pode fazer o cadastramento presencial

Moradores que não fizeram o cadastramento online;

pessoas que alugaram apartamentos nas zonas de restrição;

aqueles que mudaram de carro ou de endereço e não fizeram a atualização no sistema online;

prestar serviços em zonas de restrição durante o Carnaval.

Os moradores devem comparecer aos pontos de atendimento com documento de propriedade do imóvel (IPTU), que não precisa estar pago, e documento de identificação (RG ou CNH).

No caso das pessoas que não são proprietárias do imóvel, é preciso levar o contrato de locação.

Principais regras

Apenas dois veículos por imóvel receberão os adesivos e poderão circular nas cinco grandes áreas de restrição de circulação. Essas regiões serão subdivididas em 12 subáreas.

As credenciais são específicas para cada um dos 12 locais. Os veículos que não tiverem a liberação para circulação ou que acessarem outra subzona que não a de sua residência, serão autuados.

Essa credencial também não dá acesso a transitar nas vias exclusivas de ônibus e táxis.

A multa para quem transitar em local e horário não permitido pela regulamentação é de R$ 130,16 e o infrator está sujeito ainda a quatro pontos na CNH.