Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CARNAVAL 2026

Cadastro presencial de veículos para acesso ao Carnaval é iniciado

Adesivos podem ser retirados até 17 de fevereiro

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

12/01/2026 - 13:37 h
Imagem ilustrativa da imagem Cadastro presencial de veículos para acesso ao Carnaval é iniciado
-

Apesar do prazo on-line ter terminado, ainda é possível realizar o cadastramento de veículos para acesso às zonas de restrição do Carnaval 2026. A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) iniciou, nesta segunda-feira (12), a inscrição de forma presencial.

Quem fez o cadastro pela internet, até 23 de novembro de 2025, vai receber os adesivos em casa e não precisa ir até os pontos de atendimento.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

aqueles que perderam os prazos têm até 17 de fevereiro para a retirada presencial, no Shopping Barra ou na Ferreira Costa dos Barris.

Saiba quem pode fazer o cadastramento presencial

Leia Também:

Bonfim, Iemanjá e Carnaval: confira como aproveitar sem prejudicar a saúde
Montagem do Carnaval 2026 já impacta a rotina na Barra e no Campo Grande
Carnaval 2026: aluguel na Barra chega a R$ 36 mil e supera hotéis de luxo

  • Moradores que não fizeram o cadastramento online;
  • pessoas que alugaram apartamentos nas zonas de restrição;
  • aqueles que mudaram de carro ou de endereço e não fizeram a atualização no sistema online;
  • prestar serviços em zonas de restrição durante o Carnaval.

Os moradores devem comparecer aos pontos de atendimento com documento de propriedade do imóvel (IPTU), que não precisa estar pago, e documento de identificação (RG ou CNH).

No caso das pessoas que não são proprietárias do imóvel, é preciso levar o contrato de locação.

Principais regras

Apenas dois veículos por imóvel receberão os adesivos e poderão circular nas cinco grandes áreas de restrição de circulação. Essas regiões serão subdivididas em 12 subáreas.

As credenciais são específicas para cada um dos 12 locais. Os veículos que não tiverem a liberação para circulação ou que acessarem outra subzona que não a de sua residência, serão autuados.

Essa credencial também não dá acesso a transitar nas vias exclusivas de ônibus e táxis.

A multa para quem transitar em local e horário não permitido pela regulamentação é de R$ 130,16 e o infrator está sujeito ainda a quatro pontos na CNH.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Incêndio atinge oficina de carros no Lobato; vídeo

Play

Idosa tenta entrar na Cadeia de Salvador com drogas e eletrônicos

Play

Vídeo: viatura da Guarda Municipal é apedrejada no Pelourinho

Play

Vídeo: salva-vidas é atingida por carro enquanto pilotava moto na orla

x