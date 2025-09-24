Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SALVADOR

Caminhada Surda tem data para acontecer em Salvador

Marcha vai sair de Ondina e vai seguir em direção à UFBA

Redação

Por Redação

24/09/2025 - 18:58 h | Atualizada em 24/09/2025 - 19:30
Caminada surda tem data marcada
Caminada surda tem data marcada -

A Caminhada Surda de 2025, que acontece em Salvador, já tem data marcada, acontece nesta sexta-feira, 26, o evento anual que busca dar visibilidade à comunidade e reivindicar seus direitos. O trajeto vai iniciar no bairro da Ondina e seguir até a Universidade Federal da Bahia (UFBA).

A concentração para a saída acontece às 9h no CAPE Wilson Lins, no bairro da Ondina, seguindo pela Avenida Milton Santos em direção à Universidade Federal da Bahia (UFBA).

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A caminhada é organizada pela equipe do CAPE Wilson Lins, em parceria com a Secretaria da Educação, alunos e seus familiares. visando mostrar a causa e lutar por políticas públicas, e outros objetivos.

"Anualmente saímos às ruas no Dia Nacional do Surdo para dar visibilidade à causa e reivindicar pautas importantes para a comunidade", afirma. A gestora ainda destaca a Lei Federal da Educação Bilíngue (14.191/21), mas pontua que, apesar do apoio do governo estadual, a população ainda desconhece a existência de escolas bilíngues como o CAPE Wilson Lins.

Leia Também:

Acampamento de criminosos em área de mata é alvo de ação da PM na RMS
Bruno Reis endossa estudo de Lula sobre tarifa zero: “É possível”
Ônibus são suspensos em Ipitanga após morte de suspeitos em ação da PM

Programação e Atividades Culturais

Somado a caminhada, a programação ainda tem outras atividades culturais para celebrar o Setembro Azul, mês da visibilidade da comunidade surda, incluindo os intérpretes, instrutores e professores.

Veja o que a agenda do dia 26 programa

  • Marcha do CAPE Wilson Lins: das 10h às 12h, com saída do CAPE e chegada na UFBA.
  • Apresentação de Capoeira: das 13h às 14h, com um capoeirista surdo, na área externa da Escola de Dança da UFBA.
  • Ciclo de Performances de Poesia Surda: das 14h às 15h30, com a participação de artistas como Igor Rocha, Lenilson Soares e Deise Souza.
  • Mesa sobre Surdez e Teatro: das 15h30 às 16h30, com a presença de Rose Oliveira.

Além disso, na quinta-feira, 25, a instituição também realizará o Seminário Comemorativo aos 66 Anos do Wilson Lins com o tema "Conquistas e Desafios Pedagógicos na Educação Bilíngue para Pessoas Surdas".

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

caminhada caminhada surda Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Caminada surda tem data marcada
Play

Maria de São Pedro: um século de sabor e luta no coração de Salvador

Caminada surda tem data marcada
Play

Nuvem de fumaça assusta moradores e motoristas no bairro da Paz

Caminada surda tem data marcada
Play

Idosa é flagrada com quase 10 mil comprimidos de remédio abortivo

Caminada surda tem data marcada
Play

Bairro de Salvador fica sem ônibus após morte de adolescente

x