Caminhão do lixo bate em carro no meio da Avenida Suburbana

Ainda não há informações sobre as causas da batida - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um caminhão do lixo se envolveu em um acidente com carro, na manhã desta sexta-feira, 6, no bairro do Lobato, sentido Plataforma, no subúrbio de Salvador.

Por causa da situação, o trânsito no local ficou congestionado. Ainda não há informações sobre as causas da batida e nem se houve feridos.

Veja o vídeo do acidente: