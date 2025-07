Caminhão pega fogo e complica trânsito na avenida ACM

De acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve feridos, e as chamas foram controladas - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE)

Um caminhão pegou fogo na tarde desta quinta-feira, 3, nas imediações do Shopping Bela Vista, em Salvador. De acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve feridos, e as chamas foram controladas.

O incidente no entanto, causou transtornos no trânsito da região, principalmente na alça de acesso que liga a avenida ACM à avenida Bonocô. Por medida de segurança, agentes da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) interditaram parcialmente a via, liberando apenas uma faixa para a circulação de veículos.

Equipes permanecem no local para orientar motoristas e minimizar os impactos no fluxo, que ficou lento durante o horário de pico.

Motivação

Até o momento, as causas do incêndio não foram identificadas. Em situações como essa, problemas mecânicos, superaquecimento do motor ou curto-circuito na parte elétrica estão entre as hipóteses mais comuns investigadas por peritos.

O Corpo de Bombeiros recomenda que motoristas fiquem atentos a sinais de superaquecimento ou falhas elétricas e acionem imediatamente o serviço de emergência caso percebam fumaça ou cheiros fortes vindos do motor.