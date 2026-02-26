Menu
SOLIDARIEDADE

Campanha de arrecadação mobiliza comunidade em apoio ao GACC

Aação resultou em mais de 300 quilos de alimentos arracadados

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

26/02/2026 - 11:57 h

A entrega foi feita na terça-feira, 24
A entrega foi feita na terça-feira, 24

O Condomínio Costa Smeralda realizou sua primeira campanha de arrecadação de alimentos em benefício do Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GACC), instituição que presta assistência a crianças e famílias em tratamento oncológico.

A ação resultou na arrecadação de mais de 300 quilos de alimentos. A entrega foi feita na terça-feira, 24, com a presença do síndico Valdir Garcia, da administradora Ivonice Araújo, do conselheiro Paulo Maranhão, colaboradores do condomínio e da assistente social Márcia Lafene, representante do GACC.

Para a administração, essa primeira campanha consolida um modelo de gestão que vai além da organização financeira e da manutenção patrimonial.

Ivonice Araújo, administradora do condomínio, declarou na oportunidade: “sinto uma enorme gratidão ao síndico Valdir Garcia por promover essa campanha e nos ensinar, por meio de atitudes concretas, a importância de sermos solidários. Fazer gestão também é fazer o bem. Quando unimos organização e sensibilidade social, mostramos que é possível transformar nossa comunidade em um exemplo de empatia e compromisso coletivo.”

Valdir Garcia, que já contribui a muitos anos com a instituição, declarou sua satisfação com os resultados obtidos nesta primeira campanha e se comprometeu a continuar se empenhado cada vez mais para colaborar com a instituição.

Já o conselheiro Paulo Maranhão, que foi convidado pela equipe do GACC, a conhecer todas as unidades do projeto, ficou emocionado com os resultados apresentados pelos colaboradores e declarou: "Estou impressionado e encantado com o que vi aqui. Um exemplo impecável de solidariedade humana, muito comprometimento e organização uma bela iniciativa da qual devemos nos orgulhar, difundir, propagar para que mais e mais pessoas possam conhecer a essa fantástica obra social e poder aderir seja como voluntário ou doador.

x