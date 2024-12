Caravana da Coca-Cola em Salvador termina com Papai Noel apedrejado

Passagem da caravana pelo Imbuí, onde não ocorreram problemas - Foto: Divulgação

13 anos após a insurreição popular provocada por uma falsa dupla de Patati e Patatá, o Subúrbio de Salvador voltou a se rebelar nesta segunda-feira, 9, contra um personagem infantil. O alvo desta última celeuma foi o próprio Papai Noel, que, junto de toda a caravana da Coca-Cola, deu um zig no bairro de Paripe.

A promessa inicial dos organizadores é que a caravana passaria pela avenida Afrânio Peixoto. De última hora, o evento foi encerrado antes de chegar em Paripe, último bairro da Suburbana.

A alteração pegou de surpresa crianças e adultos que se aglomeravam ao redor da avenida. Revoltada, a população da CBX atirou garrafas no 'bom velhinho' e promoveu boicote contra a bebida da embalagem vermelha: "A partir de hoje só tomo Pepsi", garantiu um dos mais exaltados.

"Trouxe as crianças para ver o Papai Noel e não vi", disse uma moradora em conversa com o Paripe Net. "É para o povo de Paripe tomar vergonha na cara quando esses 'filho da desgraça' procurar voto e mandar tomar no c*", bradou outra contra políticos.

Segundo a organização, a suspensão da ação ocorreu após o Papai Noel ser agredido durante o trajeto.

"A parte final da rota precisou ser interrompida por questões de segurança do público e do entorno. A empresa pede desculpas pelo atraso à população que aguardava a passagem da Caravana e reforça o compromisso de promover momentos de alegria e celebração, com respeito,responsabilidade e segurança de todos os envolvidos", diz a nota.

Veja vídeos da confusão: