Carnaval: credenciamento de veículos começa nesta quarta-feira

Os moradores dos bairros onde ocorrem os circuitos do Carnaval de Salvador podem solicitar as credencias a partir desta quarta-feira, 8, no posto que será aberto na Ferreira Costa, nos Barris. O atendimento na loja, que funciona no térreo, acontecerá de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. A unidade receberá a galera até o dia 4 de março, inclusive durante a folia.

Já no dia 20 de janeiro, outro posto será disponibilizado à população no Shopping Barra. O serviço funcionará no Piso L3, no setor Sul, ao lado da Bacio di Latte. O posto vai funcionar nos horários do centro de compras, inclusive aos sábados e domingos, até o dia 26 de fevereiro.

Em ambos os locais, os moradores das zonas de restrição da festa vão poder retirar suas credenciais, incluir novos veículos ou efetuar mudanças nas placas já cadastradas. Já nos casos de alterações de placas já registradas, é necessário levar a credencial recebida com a placa do veículo a ser substituído.

Cadastramento

Para agilizar o atendimento nos postos físicos, os moradores podem cadastrar previamente de maneira virtual as placas dos veículos e ir aos postos apenas pegar a credencial.

Para o morador que já fez o cadastro para o Carnaval 2024 basta entrar no site www.mobilidadenocarnaval.salvador.ba.gov.br, clicar no ícone “Credenciamento moradores” e acessar o sistema com os mesmos login e senha. Em seguida, confirmar o veículo que já foi cadastrado no ano passado, excluí-lo e/ou incluir os dados de um novo automóvel.

Já o(a) proprietário(a) do imóvel ou o(a) inquilino(a) que estiver se cadastrando pela primeira vez, deverá informar os números do IPTU, CPF/CNPJ e o endereço de e-mail. Cabe destacar que o número do CPF informado deverá ser o do(a) proprietário(a) do(a) imóvel.

Logo após, o sistema enviará para o e-mail informado um código de acesso. Após isso, ao ingressar no sistema, poderá ser informado o número do Renavam e placa do veículo a ser cadastrado. O morador tem, ainda, a opção de fazer o cadastro também no posto de atendimento físico, onde pode pegar a credencial.

No caso de mudanças nas placas, seja para o morador que fez a solicitação virtualmente e recebeu em casa a credencial ou quem fez nos postos, é preciso comparecer aos balcões físicos para realizar a troca do adesivo mediante apresentação do documento do novo veículo (CRLV) e do adesivo recebido para o antigo veículo cadastrado a ser substituído.

Zonas de Restrição

Como em anos anteriores, o Carnaval 2025 contará com cinco grandes áreas de restrição de circulação de veículos. Essas regiões serão subdivididas num total de 12 subáreas. As credenciais são específicas para cada um dos 12 locais.

Os veículos que não possuírem a devida liberação para circulação ou que acessarem outra subzona que não a de sua residência serão autuados. A multa para quem transitar em local e horário não permitido pela regulamentação é de R$130,16. Essa é uma infração de natureza média, prevista no art. 187, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Trânsito Livre

A partir da próxima sexta-feira (10), os prestadores de serviço e veículos de imprensa que precisam circular nas áreas de restrição da festa vão poder solicitar suas credenciais através do site Mobilidade no Carnaval (www.mobilidadenocarnaval.salvador.ba.gov.br) e retirá-las no posto de atendimento montado no Salvador Shopping, no Caminho das Árvores. A credencial deverá ser solicitada até o dia 24 de fevereiro no site, clicando no ícone “Credenciamento Prestador de Serviço”.

O prestador de serviço pode ser pessoa jurídica ou pessoa física (autônomo), que comprove, mediante documentação, exercer atividades de transporte e abastecimento com vinculação direta as atividades na região de um dos três circuitos do Carnaval 2025, quais sejam: Dodô (Barra/Ondina), Osmar (Campo Grande/Praça Castro Alves) e Batatinha (Praça da Sé/Pelourinho). Será cobrado o valor de R$59,77 (cinquenta e nove reais e setenta e sete centavos), por credencial de “Trânsito Livre”. Para os veículos de imprensa a credencial será sem custo.

Em caso de deferimento, para a retirada da credencial de “Trânsito Livre” no posto do Salvador Shopping, será necessária a apresentação da seguinte documentação:

a) Contrato Social (PJ) ou Identidade (PF);

b) CNPJ/CPF;

c) Comprovante de endereço;

d) Contrato de prestação de serviço detalhado e com reconhecimento de firma;

e) CRLV – Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, para cada veículo, atualizado;

f) Certidão Negativa Municipal (PJ) atualizada.