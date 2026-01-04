Carro em alta velocidade derruba poste e afeta linha do metrô

A área foi isolada pela Transalvador, que também ficou responsável pela remoção do veículo - Foto: Divulgação Transalvador

Um carro em alta velocidade causou um acidente na noite deste sábado, 3, na Avenida Paralela, no sentido Pernambués, em Salvador.

O veículo derrubou um poste, que ficou pendurado e acabou atingindo a área do metrô. Segundo a CCR Metrô Bahia, empresa que administra o sistema metroviário, a linha atingida precisou ser interditada para a retirada do poste. Durante a ocorrência, os trens circularam em via única, com o fluxo de ida e volta pela via que não foi afetada.

A área foi isolada pela Transalvador, que também ficou responsável pela remoção do veículo. Até o momento, não há informações se o motorista foi encaminhado para a delegacia.

Apesar do impacto e dos transtornos no trânsito e no transporte público, não houve registro de feridos.

Nota da CCR Metrô Bahia

O Metrô Bahia informa que, em decorrência de um acidente de veículo ocorrido em área externa ao sistema, um poste caiu sobre a via metroviária no trecho entre as estações Imbuí e Pernambués, na noite deste sábado, 3.

A ocorrência foi prontamente controlada, com todos os protocolos de segurança acionados, e não houve registro de feridos.

Para garantir a continuidade do serviço, os trens circularam em via singela, com o tráfego de ida e volta pela via não atingida. A operação já foi normalizada.