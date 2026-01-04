Menu
HOME > SALVADOR
SALVADOR

Carro em alta velocidade derruba poste e afeta linha do metrô

Apesar do impacto e dos transtornos no trânsito e no transporte público, não houve registro de feridos

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

04/01/2026 - 10:56 h
A área foi isolada pela Transalvador, que também ficou responsável pela remoção do veículo
A área foi isolada pela Transalvador, que também ficou responsável pela remoção do veículo

Um carro em alta velocidade causou um acidente na noite deste sábado, 3, na Avenida Paralela, no sentido Pernambués, em Salvador.

O veículo derrubou um poste, que ficou pendurado e acabou atingindo a área do metrô. Segundo a CCR Metrô Bahia, empresa que administra o sistema metroviário, a linha atingida precisou ser interditada para a retirada do poste. Durante a ocorrência, os trens circularam em via única, com o fluxo de ida e volta pela via que não foi afetada.

A área foi isolada pela Transalvador, que também ficou responsável pela remoção do veículo. Até o momento, não há informações se o motorista foi encaminhado para a delegacia.

Apesar do impacto e dos transtornos no trânsito e no transporte público, não houve registro de feridos.

Nota da CCR Metrô Bahia

O Metrô Bahia informa que, em decorrência de um acidente de veículo ocorrido em área externa ao sistema, um poste caiu sobre a via metroviária no trecho entre as estações Imbuí e Pernambués, na noite deste sábado, 3.

A ocorrência foi prontamente controlada, com todos os protocolos de segurança acionados, e não houve registro de feridos.

Para garantir a continuidade do serviço, os trens circularam em via singela, com o tráfego de ida e volta pela via não atingida. A operação já foi normalizada.

