Emissão do novo RG e mais: SAC Móvel oferece serviços no Barradão

O serviço itinerante SAC Móvel desembarca no Portão 18 do Estádio Manoel Barradas, o Barradão, no bairro Canabrava, em Salvador, na próxima segunda-feira, 5. A unidade permanecerá no local até sexta, 9.

Durante o período, a população da região terá acesso facilitado a uma série de serviços essenciais para aqueles que precisam emitir documentos ou regularizar situações junto ao Estado.

No primeiro dia, o funcionamento acontece das 13h às 17h. Já entre os dias 6 e 9 de janeiro a operação do SAC Móvel acontecerá das 8h às 17h.

