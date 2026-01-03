Menu
SALVADOR
SERVIÇOS

Emissão do novo RG e mais: SAC Móvel oferece serviços no Barradão

Unidade desembarca no estádio na próxima segunda-feira, 5

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

03/01/2026 - 17:41 h
Imagem ilustrativa da imagem Emissão do novo RG e mais: SAC Móvel oferece serviços no Barradão
-

O serviço itinerante SAC Móvel desembarca no Portão 18 do Estádio Manoel Barradas, o Barradão, no bairro Canabrava, em Salvador, na próxima segunda-feira, 5. A unidade permanecerá no local até sexta, 9.

Durante o período, a população da região terá acesso facilitado a uma série de serviços essenciais para aqueles que precisam emitir documentos ou regularizar situações junto ao Estado.

No primeiro dia, o funcionamento acontece das 13h às 17h. Já entre os dias 6 e 9 de janeiro a operação do SAC Móvel acontecerá das 8h às 17h.

Veja os serviços disponíveis

Identidade local inspira a cozinha autoral de Kaywa Hilton
Nova carteira de identidade: saiba o que fazer com documento antigo
Pintor é preso por engano após ter identidade usada por outro homem

  • Emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN);
  • Orientação e recadastramento de pensionistas do Estado;
  • Emissão de antecedentes criminais;
  • Atendimento da Ouvidoria Geral do Estado.

