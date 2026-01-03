SERVIÇOS
Emissão do novo RG e mais: SAC Móvel oferece serviços no Barradão
Unidade desembarca no estádio na próxima segunda-feira, 5
Por Luiza Nascimento
O serviço itinerante SAC Móvel desembarca no Portão 18 do Estádio Manoel Barradas, o Barradão, no bairro Canabrava, em Salvador, na próxima segunda-feira, 5. A unidade permanecerá no local até sexta, 9.
Durante o período, a população da região terá acesso facilitado a uma série de serviços essenciais para aqueles que precisam emitir documentos ou regularizar situações junto ao Estado.
No primeiro dia, o funcionamento acontece das 13h às 17h. Já entre os dias 6 e 9 de janeiro a operação do SAC Móvel acontecerá das 8h às 17h.
Veja os serviços disponíveis
- Emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN);
- Orientação e recadastramento de pensionistas do Estado;
- Emissão de antecedentes criminais;
- Atendimento da Ouvidoria Geral do Estado.
