ACIDENTE

Casa do Benin é fechada temporariamente após caminhão atingir fachada

Impacto danificou uma das pilastras da fachada

Ane Catarine

Por Ane Catarine

22/02/2026 - 20:52 h

Acidente Casa do Benin
Acidente Casa do Benin -

A Casa do Benin ficará temporariamente fechada para manutenção após um caminhão atingir parte da fachada do prédio na madrugada deste domingo, 22, no Centro Histórico de Salvador.

A informação foi confirmada pela administração do espaço, que informou que um novo comunicado divulgará o cronograma de restauro e a data de reabertura.

De acordo com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Sedur), a estrutura atingida foi escorada e as partes instáveis removidas. O impacto danificou uma das pilastras da fachada.

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) informou que foi acionada por volta das 5h30 para realizar vistoria técnica no imóvel. Segundo avaliação preliminar de engenheiro do órgão, não há risco estrutural.

A Secretaria de Manutenção de Salvador (Seman) instalou tapumes na área. Já a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) foi mobilizada para a retirada do caminhão.

Entenda o acidente

O acidente ocorreu por volta das 3h14, no Largo do Pelourinho. Segundo testemunhas, o caminhão, que estaria em horário de trabalho na região, desceu a ladeira aparentemente sem freio, atingindo barracas de pizza e churrasco, uma motocicleta e a parede do museu. Um pedestre ficou ferido.

Espaço cultural

A Casa do Benin é um centro cultural localizado no Centro Histórico de Salvador que preserva a conexão histórica e a ancestralidade entre a Bahia e o Benin. Inaugurado em 1988, o espaço funciona como museu.

Gerido pela Fundação Gregório de Mattos (FGM), o equipamento abriga cerca de 200 peças originais, muitas delas reunidas pelo antropólogo francês Pierre Verger durante pesquisas realizadas na África.

