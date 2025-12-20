Cavalos vão reforçar segurança de Salvador ao longo do verão

Registro da cavalaria da PMBA na orla de Salvador - Foto: Matheus Landim | GOVBA

Salvador ganhará reforços durante a Operação Verão 2015/26. A cidade receberá o apoio decerca de 70 novos cavalos durante as patrulhas da Polícia Militar da Bahia (PMBA), em diversos pontos espalhados pela capital baiana.

Dentre os bairros que contarão com o reforço estão Stella Maris, Itapuã, Boca do Rio, Jardim dos Namorados, Barra, São Tomé de Paripe e Bonfim. A PM ainda reforçou que a iniciativa pretende ajudar os policiais a terem mais alcance visual, auxiliando de forma precisa nas ocorrências.

A temporada de verão tem início em dezembro de 2025 e segue até abril de 2026, com cerca de 9,5 mil policiais em plantão, tanto em Salvador quanto em outras cidades da Bahia.