REFORÇO DE VERÃO

Cavalos vão reforçar segurança de Salvador ao longo do verão

Os animais fazem parte do patrulhamento da Polícia Militar

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

20/12/2025 - 20:32 h
Registro da cavalaria da PMBA na orla de Salvador
Registro da cavalaria da PMBA na orla de Salvador -

Salvador ganhará reforços durante a Operação Verão 2015/26. A cidade receberá o apoio decerca de 70 novos cavalos durante as patrulhas da Polícia Militar da Bahia (PMBA), em diversos pontos espalhados pela capital baiana.

Dentre os bairros que contarão com o reforço estão Stella Maris, Itapuã, Boca do Rio, Jardim dos Namorados, Barra, São Tomé de Paripe e Bonfim. A PM ainda reforçou que a iniciativa pretende ajudar os policiais a terem mais alcance visual, auxiliando de forma precisa nas ocorrências.

Leia Também:

Investigado por série de roubos é preso em Cajazeiras
Av. Dorival Caymmi é interditada após carro colidir e derrubar postes
Ferry-Boat terá operação 24h e vagas extras no Réveillon em Salvador

A temporada de verão tem início em dezembro de 2025 e segue até abril de 2026, com cerca de 9,5 mil policiais em plantão, tanto em Salvador quanto em outras cidades da Bahia.

