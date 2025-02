Centro de Controle de Zoonoses realiza ações de combate ao Aedes

Imagem ilustrativa - Foto: Ascom/SMS

Com o objetivo de garantir a volta às aulas com tranquilidade e segurança à saúde aos alunos da capital, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), através do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) está realizando ações preventivas em todas as escolas e instituições de ensino de Salvador. A medida visa combater a proliferação do Aedes aegypti, mosquito transmissor de doenças virais como dengue, zika e chikungunya.

A iniciativa é parte integrante da campanha “Verão Sem Mosquito” que vem fechando o cerco contra o vetor na cidade. “Ações nas escolas são muito importantes porque, com o retorno dos estudantes, aumentará a circulação de pessoas nos ambientes, e estes devem estar livres dos focos de mosquito para reduzir as chances de transmissão das arboviroses”, destaca a subcoordenadora de Ações do CCZ, Lucrécia Lopes.

Os gestores das escolas públicas e privadas podem solicitar a ação através de um ofício que deve ser enviado para o e-mail da coordenação do CCZ, no endereço no endereço [email protected].

Denúncias – Os cuidados também devem ser tomados pela sociedade civil no combate à proliferação do mosquito, como a eliminação de água parada e limpeza de áreas abertas. Os focos de Aedes aegypti podem ser denunciados através do Fala Salvador, no número 156 ou site www.salvador.ba.gov.br.