PREVISÃO DO TEMPO

Chuva continua? Veja previsão para os próximos dias em Salvador

Capital baiana enfrenta pancadas de chuva desde terça-feira, 27

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

28/01/2026 - 11:15 h

Salvador tem enfrentado pancadas de chuva desde terça-feira, 27, e o mau tempodeve continuar nos próximos dias. Segundo dados da Defesa Civil (Codesal), principalmente nesta quarta, 28, as chances de chuva são de 80%.

Para a data, a mínima é de 21ºC e a máxima de 31ºC.

Já para quinta, 29, e sexta-feira, 30, a previsão é de céu claro a parcialmente nublado, com chances de chuva de 20% e 30%, respectivamente.

Mínimas e máxima variam entre 22ºC e 33ºC.

Em caso de emergência, a população deve ligar para o 199.

Ocorrências

Até às 11h desta quarta-feira, 28, a Codesal já registrou 24 ocorrências relacionadas ao mau tempo. Dessas, 11 foram ameaças de desabamento, sendo a região de Cabula e Tancredo Neves a mais atingida.

